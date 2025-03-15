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Армія РФ атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Можливі зміни у русі приміських поїздів.

Армія РФ атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Фото: Укрзалізниця

Російські військові уночі атакували залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні", — ідеться у повідомленні. 

Через обстріл можливі зміни у русі приміських поїздів. Переглянути перелік поїздів, які затримуються у дорозі можна на сайті "Укрзалізниці".

  • Напередодні очільник Запорізької ОВА повідомляв про пошкодження об'єкта інфраструктури у Запорізькій області.
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