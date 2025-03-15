Армія РФ атакувала залізничну енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Російські військові уночі атакували залізничну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це інформує "Укрзалізниця".

"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні", — ідеться у повідомленні.

Через обстріл можливі зміни у русі приміських поїздів. Переглянути перелік поїздів, які затримуються у дорозі можна на сайті "Укрзалізниці".