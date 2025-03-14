Головне за п'ятницю, 14 березня: ракетний удар по Кривому Рогу, понад 120 боєзіткнень, ситуація на Курщині

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли, День добровольця, продовження антиросійських санкцій ЄС, вбивство Дем’яна Ганула в Одесі. Яким запам’ятається 1115-й день повномасштабної війни.

Увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг.

Удар припав у центр житлового кварталу, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За останніми даними, у місті відомо вже про вісьмох поранених, з них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали, проінформував керівник ОВА.

Також пошкоджені три багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

У День добровольця президент Володимир Зеленський відзначив нагородами 301 військовослужбовця.

Серед них – п’ять Героїв України.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Третина боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Торецькому, Лиманському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 березня – в новині.

Генштаб спростував інформацію про вороже оточення українських сил в Курській області. Ці дані не відповідають дійсності і поширюються росіянами заради політичних цілей та тиску на Україну і партнерів.

Згідно з повідомленням, упродовж доби ситуація в Курській області суттєвих змін не зазнала. Загрози оточення зараз немає, запевнили військові.

Росіяни вчергове масовано атакували Одеську область ударними дронами, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Унаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ”, - написав Кіпер.

У місті оперативно розгортаються пункти незламності, над ліквідацією наслідків російського удару працюють усі відповідні служби.

Питання територій на переговорах України і США в Саудівській Аравії справді порушувалося, хоча головною темою це не було, пояснив Володимир Зеленський 14 березня у відповідь на запитання журналістів, зокрема шеф-редакторки lb.ua.

На перемовинах порушували різні питання. Зокрема стосовно ЗАЕС, розташованої в Енергодарі.

Зеленський також відзначив, що Україна досягнула цілей Курської операції.

За його словами, серед завдань операції було відтягнути війська окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.

Подробиці – в новині.

Про що ще розповів глава держави журналістам – у наших новинах.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців.

Санкції стосуються майже 2 400 людей та компаній. Вони передбачають блокування активів і заборону на в'їзд.

Докладніше – в новині.

В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула, підозрюваного у вбивстві затримали.

Очільник МВС узяв розслідування під особистий контроль.

Докладніше – в наших новинах, а також у публікації Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула

Режисера Андрія Білоуса, відстороненого від двох посад через звинувачення у харасменті, повернули до роботи в Молодому театрі, де він є художнім керівником.

Про це lb.ua розповіла акторка Молодого театру Анна-Марія Баранова.

Вона повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. Сьогодні цей місяць завершився.

Подробиці – в новині.

Марк Карні став новим прем’єр-міністром Канади — він склав присягу як 24-й глава уряду країни.

Про склад нового уряду під керівництвом Карні – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!