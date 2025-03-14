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В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула

Сьогодні вранці невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Вбивство активіста підтвердив глава МВС і взяв розслідування під особистий контроль. 

В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула
Фото: поліція

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка в центрі Одеси, повідомляє поліція. 

Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.

Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. 

За інформацією волонтера й активіста Сергія Стерненка, вбили громадського активіста Демʼяна Ганула.

Правоохоронці вважають, що є зачіпки, що дозволять вийти на злочинця. 

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму НЕ відповідає дійсності. Прохання користуватися лише інформацією з офіційних джерел", – прокоментував злочин міністр внутрішніх справ Клименко. 

Згодом у поліції підтвердили, що загиблим є 31-річний громадський активіст, але прізвища не назвали. Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення. 

Дем'ян Ганул
Фото: соцмережі
Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул – український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014—2016).

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