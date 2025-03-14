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Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1 градус до 2040 року, - Міндовкілля

Темпи потепління в Україні протягом останніх десятиліть майже втричі перевищують глобальні.

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1 градус до 2040 року, - Міндовкілля

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року і на 2-4°C до кінця століття.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"За прогнозами Українського гідрометеорологічного інституту, до 2040 року середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C, а до кінця століття – на 2-4°C, за умови що концентрація парникових газів буде найвищою. Це спричинить подальше зменшення тривалості зим і збільшення кількості посушливих періодів. Тобто не тільки людям, але й рослинам і тваринам доведеться пристосовуватися до зовсім інших умов за дуже короткий термін", - сказала вона. 

Наразі дані Українського гідрометеорологічного інституту свідчать, що темпи потепління в Україні протягом останніх десятиліть майже втричі перевищують глобальні.

Гринчук зазначила, що, оскільки Україна має різні кліматичні зони, адаптаційні заходи повинні розроблятися із врахуванням регіональних особливостей. За її словами, експерти проєкту APENA 3 порахувати необхідну кількість та вартість адаптаційних заходів для трьох пілотних областей – системи раннього оповіщення, захисні інженерні споруди, системи зрошення та дренажу, розумні електромережі тощо.

"Загальна вартість 168 заходів з адаптації до зміни клімату для Львівщини – 273,7 млн євро, для Миколаївської області рекомендовано провести 171 захід вартістю 155,7 млн євро та для Івано-Франківщини потрібно 158 заходів вартістю 152,650 млн євро", - повідомила вона.

"Якщо розробка документів для перших пілотних областей зайняла приблизно три роки, оскільки потребувала оновлення методики з урахуванням прогресу в міжнародній та європейській науці й практиці, то для інших областей підготовку документів можна зробити в рази швидше – за декілька місяців", - додала міністерка.

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