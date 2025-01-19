У Києві третій рік не фіксували кліматичної зими, - Міндовкілля

У 2022, 2023 та 2024 роках середня температура повітря взимку була вищою за 0 °C.

У Києві протягом останніх трьох років (2022, 2023 та 2024) не фіксувалася кліматична зима.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що зими останніх років в Україні значно змінилися. Раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, а зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів та температурні рекорди стали звичним явищем. Головна причина цьому - глобальне потепління.

"Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами. За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі. Ми випереджаємо навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 рр. становила 0,41 градуса за десять років, а в Європі – 0,34 градуса. Причому основне потепління відбувається насамперед у зимовий період", - , пояснює завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Кліматична зима в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 0 °C і стабільно там тримається.

Ще чверть століття тому вона наступала практично за календарем. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, кліматична зима не фіксувалася в Києві протягом останніх трьох років: 2022, 2023 та 2024. У ці роки середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0 °C.

Зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів. Через глобальне потепління клімат став "розхитаним" і непередбачуваним, відхилення від норм значно збільшуються. Тобто на тлі безсніжної зими погода може за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики.

Тож стабільний сніговий покрив формується рідко та тримається недовго. Однак, снігова подушка відіграє величезне значення в багатьох екосистемах: є важливим джерелом вологи в ґрунті, сніг захищає рослини від морозів, а також має величезне значення для тварин нашого регіону. Тепла зима призводить до того, що сніг тане швидко та нерівномірно, що збільшує ризик паводків навесні.

У Міндовкілля зазначили, що 2025 рік оголошено роком кріосфери. Це - міжнародна ініціатива, започаткована Всесвітньою метеорологічною організацією у співпраці з ЮНЕСКО.