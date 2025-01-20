Над землею — Торецьк, місто на межі, яке росіяни штурмують безупинно . І тільки нижче від рівня землі відчуваєш примарну безпеку.

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Ранок артилеристів почався з чистки гармати. Поки рація мовчить, можна ковтнути «3 в 1». У бліндажі є гиря — допомагає знімати емоційне напруження. «Д-30, готовність?». Артилеристи хутко вибігають з укриття, аби накрити ворожу піхоту.

А тут уже час обіду. Жартують, «сімʼя велика», тому на пательню летять одразу 10 яєць.

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фоном звучать кулінарні шоу Ектора Хіменеса-Браво у бліндажі мінометників. «Дивимось, щоб ніколи не повторити», — сміються.

Обов’язки між собою ділять чесно. Хтось заряджає міномет, хтось чергує, а хтось варить суп на туристичній газовій грілці.

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

В аеророзвідників день плавно перетікає в ніч. Бійці літають цілодобово, міняючись що шість годин. Але навіть у час відпочинку не відриваються від гаджетів — дивляться відео вдалих уражень.

«Як тільки відриваємо ворогу ручку чи ніжку, відео миттю стає новиною номер один. І не лише в бліндажі, а й на всьому ППД».

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Бійці ділять між собою побут, а інколи й останню банку тушкованки. Дехто каже, це схоже на табір: друзі, пригоди, незабутні спогади. Але точно не хочеться, щоб ця «зміна» тривала довше.

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»

Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади «Хижак»