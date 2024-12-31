Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й

Командування противника не виконало жодного стратегічного завдання. Україна зберігає державність, а її Сили оборони зберігають спроможність до ведення системного опору російській агресії.

Головний підсумок 2024 року – впродовж наступальної компанії 2024 року російське угруповання на Південно-Західному ТВД виконало лише три оперативні завдання – розрізало плацдарм ОСУВ «Хортиця» на річці Оскіл на дві частини, ліквідувало Вугледарський плацдарм та просунулося від Авдіївки до Покровська .

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці десантно-штурмової бригади «Буревій» стріляють зі 105-мм італійських гаубиць Melara Mod 56 зі своїх позицій на Авдіївському напрямку, 27 лютого 2024.

Дещо більше деталей і трошки про перспективи розвитку обстановки.

2024-й був для Сил оборони дуже важким. Оборонні бої, постійний тиск ворога на українські позиції. До успіхів я б відніс таке:

Ведення стратегічної оборони

• Тривале успішне ведення оборони на ключових напрямках, зокрема в районах Бахмуту, Авдіївки, Покровська, Часового Яру, попри масовані атаки ворога.

• Проведення локальних наступальних операцій: операції в Курській області, форсування Дніпра та утримання плацдармів на лівому березі.

• Знищення логістики РФ: масштабні удари по складах боєприпасів, командних пунктах і логістичних маршрутах значно ускладнили постачання російських військ.

Фото: змі окупантів Наслідки влучань по колоні в Курській області

Зміцнення ППО

• Завдяки поставкам сучасних систем ППО (Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T), вдалося суттєво зменшити ефективність російських ракетних та дронових атак, захистити критичну інфраструктуру і міста.

• Восени 2024 року атаки дронів-камікадзе стали менш результативними.

Розвиток ударних БПЛА

• Україна досягла успіхів у розробці і масовому застосуванню дронів для ударів по глибокому тилу РФ, зокрема по військових аеродромах, кораблях Чорноморського флоту та логістичних об’єктах у Криму та інших регіонах РФ.

Силам оборони України у 2024 році, безумовно, вдалося не все.

Фото: ГУР Крен ракетного катера ‘Івановєц' після чергового удару українського дрона .

Прорив до Азовського моря

• Деокупація Токмака, Мелітополя та Бердянська залишається завданням на майбутнє.

Значні втрати у ресурсах

• Велика інтенсивність бойових дій призвела до втрат у людях, техніці та боєприпасах. Противник використовує стратегію виснаження, що значно ускладнило активні дії.

Проблеми з темпом постачання

• Деякі зразки західної техніки, зокрема F-16, все ще не введені у повному обсязі в експлуатацію. Це обмежує можливості повітряної підтримки та захисту наземних сил на передовій.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Локальні поразки

• Противнику вдалося досягти певних локальних успіхів, наприклад, на Покровському і Курахівському напрямках, під Вугледаром, ворог продовжує активні спроби оточити українські сили.

• Масовані атаки ворога на енергетичну інфраструктуру створювали значний тиск на тилові райони.

Ситуація на фронті є складною. Ключовим завданням Сил оборони залишається утримання стратегічних позицій і поступове знищення ресурсів ворога. Перемога залежатиме від здатності України ефективно використовувати західну допомогу, забезпечити стійкість тилу та зберегти міжнародну підтримку.

Північ Харківської області

Ситуація:

- з 10 травня противник силами УВ «Север» захопив та утримує два плацдарми на державному кордоні в районах з центрами Красне (86 км2) та Гатище (101 км2);

- командуванню противника не вдалося ні охопити Харків з півночі, ні прорватися через Великий Бурлук на Дворічну, де з’єднатися з військами УВ «Запад».

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- українська оборона залишиться стійкою, але для відновлення контролю по державному кордону потрібно провести наступальну операцію, для котрої потрібні резерви. Подальша стабілізаційна операція потребуватиме дій нашого угруповання на території противника.

Куп’янський напрямок

Ситуація:

- на початок року противник дещо нависав у північно-східному куті Харківської області та займав рубіж вздовж кордону Луганської і Харківської областей. Його найближчим завданням було розсічення ОСУВ «Хортиця» в Харківській області, що ворогу вдалося наприкінці жовтня, коли він вийшов на східний берег Осколу на ділянці Колісниківка – Сенькове;

- противник охопив північну частину плацдарму ОСУВ «Хортиця» на східному березі Осколу та намагається вичавити його за ріку;

- противник створює передумови для захоплення Куп’янська, для чого форсував Оскіл в районі Дворічної та намагається просуватися вздовж берега з півночі на південь та веде бої в районі Сеньківки, намагаючись форсувати річку і просуватися назустріч.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- після закінчення операції в Донецькій області противник вивільнить резерви та зосередиться на окупації Куп’янська.

Лиманський напрямок

Ситуація:

- оперативним завданням 25-ї армії противника є формування зручного вихідного положення для подальшого захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- ситуація не зміниться в найближчі 3-6 місяців, Сили оборони утримають свої позиції.

Сіверський напрямок

Ситуація:

- заміна командування противника на напрямку призвела до активізації бойових дій, але не призвела до зміни ситуації на напрямку.

Фото: https://deepstatemap.live/

Прогноз:

- триватиме стагнація лінії фронту.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Краматорський напрямок

Ситуація:

- противник докладає зусиль для виходу до Костянтинівки та Дружківки, що дозволить йому охопити з півдня «пояс фортець», розташований вздовж шосе Слов’янськ – Костянтинівка;

- утримання заводу вогнетривких матеріалів у Часовому Яру та неможливість вийти на рубіж Червоне – Ступочки не дозволяє противнику досягти своїх оперативних цілей;

- для противника ситуація ускладнюється неможливістю його військ на Торецькому напрямку забезпечити південний фланг своїх військ на Краматорському напрямку.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- командування противника і надалі докладатиме зусиль для захоплення Донецької області;

- не виключається проведення Силами оборони зустрічних контрударів від Виїмки та Кліщіївки на Бахмут.

Торецький напрямок

Ситуація:

- дії ворога на напрямку носять допоміжний характер і мають сприяти окупації Донецької області.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- можливі локальні прориви противника, але Сили оборони організували стійку оборону і надалі утримуватимуть свої рубежі.

Покровський напрямок

Ситуація:

- противник зосередив три армії для захоплення Покровська та до березня 2025 року зможе досягти цієї мети;

- війська УВ «Центр» найближчим місяцем намагатимуться просунутися від Новоолександрівки до Новоекономічного та охопити з півночі Покровськ і Мирноград для їх подальшого захоплення.

Фото: https://deepstatemap.live/

Прогноз:

- втрата Покровська призведе до виходу противника на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей;

- Сили оборони будуть вимушені продовжувати бойові дії на невигідних рубежах.

Курахівський напрямок

Ситуація:

- противник завершує ліквідацію Курахівського плацдарму Сил оборони;

- Сили оборони з великим трудом утримують Успенівку, Сухі Яли, Зеленівку, зберігаючи головний логістичний маршрут угруповання Курахове – Запоріжжя.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- Курахове буде втрачено в найближчі два тижні;- за місяць противник може вийти на рубіж Солоне – Розідльне та повністю ліквідувати Курахівський плацдарм.

Фото: EPA/UPG

Времівський напрямок

Ситуація:

- напрямок є важливим для розвитку наступу на Гуляйполе та створення загрози Запоріжжю;

- противник створює сприятливі умови для дій його військ на Курахівському напрямку, наближуючи повну окупацію південної частини Донецької області.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- в найближчий місяць противник намагатиметься оточити Сили оборони у Великій Новосілці, а у випадку невдачі – витіснити їх з цього району у західному напрямку;

- Сили оборони втратять всі території, звільнені ними у 2023 році.

Запорізький напрямок

Ситуація:

- противник не має достатньо сил і засобів для ведення бойових дій оперативного масштабу, тому зосереджується на локальних тактичних діях.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- ситуація залишатиметься під контролем Сил оборони.

Херсонський напрямок (Лівобережжя Дніпра)

Ситуація:

- противник веде бойові дії за контроль над островами в дельті Дніпра та докладає зусиль для захоплення плацдармів на правому березі Дніпра.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- масштабний наступ тут малоймовірний через складну логістику, але сили оборони продовжуватимуть виснаження противника ударами по його тилу.

Фото: скрин відео Удар ЗСУ по взводному опорному пункту в Курській області

Курська область

Ситуація:

- противник намагається стиснути ОСУВ «Сіверськ», атакуючи з заходу, сходу та півночі, зменшив плацдарм майже вдвічі (до 482 км2), але не може повернути контроль над районним центром Суджа;

- удари українських ССО та БПЛА по тилових об’єктах у Курській області порушують логістику російських військ.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз:

- активність ОТУВ «Сіверськ» триватиме, створюючи напругу на тилових комунікаціях ворога, бойовими діями тут буде сковане значне вороже угруповання;

- відхід ОТУВ «Сіверськ» на територію України призведе до початку бойових дій в Сумській області.

Загальні висновки

1. Складні напрямки для Сил оборони:

- Покровськ, Курахове, Велика Новосілка, Куп’янськ – ці ділянки залишаються під високим тиском через значну чисельну перевагу ворога;

- противник досягне тактичних успіхів, а за певних умов зможе перетворити їх на успіх оперативний.

2. Перспективи контрнаступу:

- Сили оборони найближчі шість місяців не матимуть ресурсів для проведення контрнаступальних операцій, хоча слід очікувати проведення контрударів на окремих напрямках.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці 57-ї бригади Сухопутних військ ЗСУ на Харківщині, 14 листопада 2024 року.

3. Стратегічні завдання Сил оборони:

- утримання ключових позицій на Донбасі й Харківщині;

- підготовка і накопичення резервів для локальних контрударів;

- активізація ударів по елементах системи управління, ППО, логістичних вузлах ворога в тактичному і оперативному тилу на окупованих територіях і в прикордонних регіонах РФ.

4. Дії противника:

- Росія розвиватиме наступ на Донбасі та північному сході України, одночасно посилюючи оборону в Приазов’ї;

- основний акцент ворога – виснаження Сил оборони тривалими боями та активне використання артилерії й авіації.

Сили оборони мають можливість стабілізувати ситуацію, але для досягнення стратегічних цілей критично важливі додаткові ресурси, включно із західною технікою та боєприпасами.