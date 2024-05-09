«Магури» атакують Крим

Рейд на Крим безекіпажних катерів «Магура» Сил оборони в ніч із 5 на 6 травня чітко засвідчив одразу кілька моментів.

Фото: скриншот відео ГУР МО України Знищення швидкісного катера окупантів у Криму

Під'їхали свіжі супутникові знімки. Більшість кораблів ЧФ РФ перебувають не в Криму — там допоміжні судна, буксири, катерний склад, підбиті «Азов», «Хурс» й інша некондиція.

Усе найважливіше: носії «Калібрів», підводні човни, патрульні судна, доки — базується в Новоросійську.

Знищений катер берегової оборони. Хтось побачив у ньому «Мангуста», хтось — РМ-860 «Патруль».

Але не суть — катер ФСБ для прибережних вод, 8–9 метрів завдовжки. Такий і повинен ловити дрони й полювати на малорозмірні цілі. Але стояв без вогнів і вкритий маскувальною сіткою в розпал бою.

Майстерність не проп'єш, ЧФ свято береже традиції.

По українському же дрону, як свідчить оприлюднене ГУР відео, вели вогонь з вертольота — підняти встигли лише чергові борти, тобто атака була раптовою.

Поки що ні РЛ-дозори, ні авіація, ні повітряні безпілотники не можуть гарантовано виявити рух і почати ураження в морі — майже завжди дрони встигають вийти на бойовий курс або зайти в бухту.

«Магури» атакували західне узбережжя Криму — висунуті вперед малі сили, які мають протистояти нашим рейдам безекіпажних кораблів.

Як ми й писали раніше, еволюція дронів триватиме.

Від таранних ударів 200–500 кг надводного заряду вони будуть йти до спеціальних суден — можливо, напівзанурювальних, які доставляють заряд нижче від ватерлінії (підводний вибух завжди завдає більше пошкоджень).

А пізніше вони еволюціонують у безпілотники, що роздають РЕБ, запускають некеровані ракети й загоризонтні ПТУР, що природно працюють по повітрю або розташуванню на березі.

Не вища математика й ті дрони, які ставлять морські міни, та й повітряні БпЛА, які замість того, щоб лізти в зону ППО, залишать суднам подарунки.

Кілька слів про те, що Україна застосувала морські безпілотники з ракетами Р-73 на борту. Багато сміявся, як Z-активісти розповідали, що ось воно, чим збили Ту-22 й А-50.

Росіяни оприлюднили фото українського дрона з ракетою Р-73

Відтік мізків з РФ у 1990-ті, мабуть, був таким критичним, що люди, які претендують на експертність, забувають, що дальність запуску з ешелону винищувача (плюс його швидкість) трохи інша, ніж з поверхні моря. Р-73 банально не долетить до ешелонів чи районів запуску стратегів.

А ось проти гелікоптерів вона навіть дещо надмірна — судячи з того, з якого заходу вдалося вразити ціль супротивникові, там підійшов би просто осколковий заряд на борту або ПЗРК.

Загалом, я теж поки що б не поспішав із заголовками на кшталт «Москва в паніці через українські ракети "земля — повітря"». Ми не знаємо, що це таке — муляж, щоб прикрити висування групи та сфокусувати вогонь саме на цьому БЕК, чи випробування мертвої зони, курсових кутів та інших практичних моментів.

За словами росіян, їх атакували з дрона. Але вони розповідають, що з 2014-го їх атакують польські найманці. Їхні байки треба ділити на сорок два.

Цілком можливо, що поки гелікоптери ганяли дрони, хтось ішов з основним завданням.

Magura прямує до Криму прямує до Криму

А можливо, тепер з «Бельбека» набирати висоту в бік моря й щодня рутинно вилітати на патрулювання трохи страшно.

При цьому саме ці БЕК у дешевому варіанті можуть мати лише наведення за GPS, головку самонаведення. Щоб захопити гелікоптер, не потрібне ювелірне наведення — лише зв'язок і живлення на ГСН.

Інтрига. Гадаю, пілоти морської авіації оцінюють її.

Багато хто порівнює вартість втраченого з ураженою ціллю, але це працює не зовсім так. Навіть попри те, що росіяни заявили про п’ять знищених БЕК, а показали один, тоді як другий упіймали катером і пірсом.

Потрібно рахувати всю інфраструктуру, необхідну, щоб протидіяти загрозі. Тільки так, а не інакше.

«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»

Щоб протидіяти німецьким підводним човнам у Другій світовій, знадобилися зусилля патрульних протичовнових суден, переробка рибальських траулерів на озброєних мисливців, морська авіація, мережа буїв, конвої, екіпажі навчених протичовнових маневрів, тисячі тонн палива на патрулювання.

Усе було саме так, а не інакше.

Так і тут: польоти пілотів Ка-29, катери в морі, пости, РЛ-дозор — усе в скарбничку витрат противника, не лише втоплений «Ивановец» чи оцей катер берегової охорони ФСБ.

Фото: ГУР Крен ракетного катера «Ивановец» після чергового удару дрона

Щоденні витрати — тренування, спалені цинки патронів і тонни палива, ресурс катерів і гелікоптерів.

При цьому всі бонові загородження в Севастополі знищили зимові шторми, а в бухті Вузькій їх узагалі не виставили.

Не можуть поки що росіяни затягнути всі стоянки сітками, прикрити мінними постановками, патрулювати щоночі, одночасно розподіляючись і змінюючи позиції через прильоти Storm Shadow. Не може Болівар витримати таке навантаження, як би собі не розривали рота російські пропагандисти.

І оце все ловить БЕК гаражної збірки, на яких використовують супутникові термінали й модулі, власне кажучи, цивільного призначення.

Фото: скрин відео Стоянка дронів ГУР МО

Це непогано — тримати супротивника в напрузі такими скромними силами, по суті, гібридами водного мотоцикла та «кайтена» з Другої світової (японська жива торпеда, якою керував пілот-смертник). Такі засоби не потребують ні заводів, ні доків, ні укриттів від килимових бомбардувань. Тому попри крилаті у балістичні ракети вартістю мільярди доларів, які випустили по українській промисловості, ми шарпаємо узбережжя тимчасово окупованого Криму. І росіяни не можуть знайти антидот від наших рейдів.