На Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

В Дніпропетровській області запустили другу нитку магістрального водогону “Інгулець – Південне водосховище”.
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
“Враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч кубометрів води на добу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України.
Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів. Серед них 10 км - це відкритий канал. Загальна довжина всіх труб близько 350 кілометрів. Після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тис. кубометрів води на добу.
Готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%. План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою.
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Влітку минулого року на Дніпропетровщині запрацював новий трубопровід, який проклали між річкою Інгулець та Південним водосховищем. Він вирішив проблему водопостачання для жителів Кривого Рогу.