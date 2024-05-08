На Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

В Дніпропетровській області запустили другу нитку магістрального водогону “Інгулець – Південне водосховище”.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч кубометрів води на добу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України.

Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів. Серед них 10 км - це відкритий канал. Загальна довжина всіх труб близько 350 кілометрів. Після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тис. кубометрів води на добу.

Готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%. План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою.