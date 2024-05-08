Внаслідок російської атаки поранена мешканка Запорізького району

Внаслідок обстрілу окупантів була травмована жінка . Також пошкоджені будинки та господарчі споруди.

Російська армія завдала три удари по селищу Веселянка Запорізького району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також обстріл пошкодив будинки та господарчі споруди.

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