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Внаслідок російської атаки поранена мешканка Запорізького району

Також обстріл пошкодив будинки та господарчі споруди.

Внаслідок російської атаки поранена мешканка Запорізького району
Внаслідок російської атаки поранені мешканка Запорізького району (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Ввечері 8 травня російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російська армія завдала три удари по селищу Веселянка Запорізького району.

Внаслідок обстрілу окупантів була травмована жінка. Також пошкоджені будинки та господарчі споруди.

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