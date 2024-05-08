Внаслідок російської атаки поранена мешканка Запорізького району

Ввечері 8 травня російські окупаційні війська обстріляли Запорізьку область.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російська армія завдала три удари по селищу Веселянка Запорізького району.
Внаслідок обстрілу окупантів була травмована жінка. Також пошкоджені будинки та господарчі споруди.
- Внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними, пошкоджено об’єкти в чотирьох районах міста.
- У Запорізькій області через російський авіаційний удар постраждав чоловік.