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Синєгубов: росіяни створюють нове угрупування на півночі Харківської області

Ворог активізував штурмові дії на східному напрямку.

Синєгубов: росіяни створюють нове угрупування на півночі Харківської області
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російська армія створює нове угрупування на півночі Харківської області, ймовірно, для удару на Харківщині.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Очільник Харківської ОВА зазначив, що після перегрупування ворог відновив активні штурмові дії на східному напрямку. Однак успіхів на цьому напрямку у російської армії немає.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", – зазначив Синєгубов.

  • За добу Сили оборони відбили 16 ворожих атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області.
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