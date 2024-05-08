Синєгубов: росіяни створюють нове угрупування на півночі Харківської області

Російська армія створює нове угрупування на півночі Харківської області, ймовірно, для удару на Харківщині.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Очільник Харківської ОВА зазначив, що після перегрупування ворог відновив активні штурмові дії на східному напрямку. Однак успіхів на цьому напрямку у російської армії немає.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", – зазначив Синєгубов.