​Апеляція ВАКС залишила без змін заставу Микитасю в 908 тисяч грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без задоволення скарги захисника екснардепа Максима Микитася та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на ухвалу слідчого судді ВАКС Олега Ткаченка, повідомляє Центр протидії корупції.
Таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Віктора Панкулича та Олександра Семенникова.
Прокурор САП просив збільшити Микитасю розмір застави до 21 млн грн.
Водночас захист просив не визначати будь-який запобіжний захід, а також, зазначав, що у Микитася немає коштів, які б дозволили внести заставу.
Раніше слідчий суддя ВАКС Ткаченко звільнив Микитася з-під домашнього арешту. Мовляв, не можна тримати під арештом більш ніж півроку.
При цьому суддя обрав йому інший запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тисяч грн. Крім застави, на Микитася також поклали низку обов'язків, зокрема: здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Справи Микитася
- 25 жовтня 2023-го народному депутату 8 скликання Микитасю повідомили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони. До обрання до Верховної Ради він був керівником будівельної компанії "Укрбуд". Йому інкримінували розкрадання 307 млн гривень, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів.
- Вищий антикорупційний суд відправив колишнього депутата під домашній арешт у листопаді 2023 року.
- Того ж року у листопаді апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтримала рішення слідчого судді і залишила екснардепа Максима Микитася під домашнім арештом.
- У січні цього року правоохоронці завершили розслідування щодо Микитася та ще п’ятьох людей у справі про ймовірне заволодіння 312 мільйонами гривень Міністерства оборони.
- у 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн гривень.
- У 2020-му йому повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві. Того ж року НАБУ повідомило фігуранту про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн гривень із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.
- У 2022 році Микитасю повідомили про підозру в пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).