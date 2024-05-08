​Апеляція ВАКС залишила без змін заставу Микитасю в 908 тисяч грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без задоволення скарги захисника екснардепа Максима Микитася та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на ухвалу слідчого судді ВАКС Олега Ткаченка, повідомляє Центр протидії корупції.

Таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Віктора Панкулича та Олександра Семенникова.

Прокурор САП просив збільшити Микитасю розмір застави до 21 млн грн.

Водночас захист просив не визначати будь-який запобіжний захід, а також, зазначав, що у Микитася немає коштів, які б дозволили внести заставу.

Раніше слідчий суддя ВАКС Ткаченко звільнив Микитася з-під домашнього арешту. Мовляв, не можна тримати під арештом більш ніж півроку.

При цьому суддя обрав йому інший запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тисяч грн. Крім застави, на Микитася також поклали низку обов'язків, зокрема: здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Справи Микитася