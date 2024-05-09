Затримані публічно виправдовували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території України.

Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію ще однієї мережі прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України.

Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах.

Так, у Києві викрито місцеву жительку, яка вихваляла Путіна та війну РФ проти України.Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.

За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці Росії.

На Миколаївщині затримано очільника підпільної організації «молода гвардія більшовиків-ленінців», діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка. За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних Кремлю міжнародних інформагентств.

У цих статтях автори популяризували колишній Радянський Союз та закликали до його відновлення.

Для конспірації учасники ворожого підпілля діяли порізно та підписували свої «твори» різними псевдонімами.

На Дніпропетровщині затримано YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора. Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.

У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

У Харкові затримано ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку. За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

У квітні Центр протидії дезінформації повідомив про заблоковані ще два пропагандистські YouTube-канали «Вышка» і «Да Это Так».