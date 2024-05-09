Безпілотники СБУ вдарили по двох російських перевалочних нафтобазах, – джерела

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік.

Пожежа на НПЗ під Анапою

Уночі безпілотники Служби безпеки вразили дві нафтобази в Краснодарському краї.

Це нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї. За даними наших джерел, за успішною операцією стоїть СБУ.

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік.

На місцях ударів спалахнула потужна пожежа. До ліквідації залучили близько 100 одиниць спецтехніки.

"Сезон «бавовн» на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни", – зазначило поінформоване джерело.