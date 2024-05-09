Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники СБУ вдарили по двох російських перевалочних нафтобазах, – джерела

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік.

Безпілотники СБУ вдарили по двох російських перевалочних нафтобазах, – джерела
Пожежа на НПЗ під Анапою
Фото: ASTRA у Telegram

Уночі безпілотники Служби безпеки вразили дві нафтобази в Краснодарському краї.

Це нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї. За даними наших джерел, за успішною операцією стоїть СБУ. 

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік.

На місцях ударів спалахнула потужна пожежа. До ліквідації залучили близько 100 одиниць спецтехніки. 

"Сезон «бавовн» на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни", – зазначило поінформоване джерело.

  • У Краснодарському краї визнали атаку і удар по території нафтобази, а от в зведення російського міноборони ця інформація не потрапила. Там, як і завжди, стабільно "відбили" атаку. 
  • Окрім цього, дрони атакували НПЗ "Газпрому" в Башкартостані.
  • Протягом попередніх місяців в Росії часто вибухали НПЗ – після ударів безпілотниками. В ГУР і СБУ наголошували, що російські нафтові заводи постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора.
  • Одна з нещодавніх атак відбулася в квітні, коли дрони СБУ вдарили по аеродрому і двох російських НПЗ в Краснодарському краї. За даними Bloomberg, на тлі атак у квітні переробка на російських нафтопереробних заводах у середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies