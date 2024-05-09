Безпілотники СБУ вдарили по двох російських перевалочних нафтобазах, – джерела

Уночі безпілотники Служби безпеки вразили дві нафтобази в Краснодарському краї.
Це нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї. За даними наших джерел, за успішною операцією стоїть СБУ.
Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік.
На місцях ударів спалахнула потужна пожежа. До ліквідації залучили близько 100 одиниць спецтехніки.
"Сезон «бавовн» на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни", – зазначило поінформоване джерело.
- У Краснодарському краї визнали атаку і удар по території нафтобази, а от в зведення російського міноборони ця інформація не потрапила. Там, як і завжди, стабільно "відбили" атаку.
- Окрім цього, дрони атакували НПЗ "Газпрому" в Башкартостані.
- Протягом попередніх місяців в Росії часто вибухали НПЗ – після ударів безпілотниками. В ГУР і СБУ наголошували, що російські нафтові заводи постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора.
- Одна з нещодавніх атак відбулася в квітні, коли дрони СБУ вдарили по аеродрому і двох російських НПЗ в Краснодарському краї. За даними Bloomberg, на тлі атак у квітні переробка на російських нафтопереробних заводах у середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.