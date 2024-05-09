За добу різко зросла кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту

Протягом доби збільшилася кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту: їх було 146, а добою раніше – 84. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ОСУВ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

З цих 146 бойових зіткнень більшість припала саме на ОСУВ "Хортиця". Порівняно з попередньою добою, зіткнень стало більше в 1,5 раза.

"Ситуація на східному фронті наступна – найгарячіші напрямки в цьому місяці і в минулому – це Авдіївський, Бахмутський і Новопалвіський. Впливає зміна погодних умов: ґрунт сухий, зміна світлового дня – день став більшим. І, звичайно, певні дедлайни у російської армії були поставлені їхнімии керівниками: і до інавгурації певні території захопити, і до сьогоднішньої дати 9 травня. І у них, скажімо так, дедлайн в тому, щоб використати вікно можливостей до того моменту, як на лінію фронту надійде закордонна допомога", – сказав він.

У зв'язку з цим ворог активізував штурмові дії по всій лінії фронту.

В Красногорівці росіяни раніше прорвалися на цегляний завод, але вони там заблоковані. За добу біля Красногорівки відбулися 11 штурмів, два бої, близько 120 скидів ворожих дронів. Росіяни не полишають спроб штурмів невеликими групами, поодинокі групи окупантів на бронетехніці намагаються зайти в місто. Але переважно вони заходять у місто пішки або на мотоциклах.

"Наш захисники вогнем артилерії і мінометів знищують усі спроби ворога саме зайти у місто. Ці ворожі мобільні групи були знищені, а ті, які встигли зайти і заховатися якраз на залишках вогнетривкого заводу. Однак ті групи, які прорвалися до Красногорівки до вогнетривкого заводу, були ліквідовані,. Ті, хто залишилися, перебувають в важкому становищі", – сказав речник.

У Красногорівці тривають бої, Сили оборони стримують просування ворога.