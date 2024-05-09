Проспект Правди в Києві переіменували на честь Європейського Союзу

Його було названо на честь центрального органу комуністичної партії - газети "Правда".

Проспект Правди, що в Подільському районі Києва, перейменовано на честь Європейського Союзу.

Таке рішення було прийняте 8 травня на пленарному засіданні Київської міської ради.

"Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу – газети «Правда». У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу", - зазначив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він розповів, що назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об’єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі.

"Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України. Набуття повноправного членства України в Європейському Союзі – стратегічний курс держави, закріплений у Конституції України. Тож вшанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", – наголосив секретар міськради.

Раніше присвятити Євросоюзу хотіли Повітрофлотський проспект у столиці, але зрештою цей він отримав назву Повітряних сил. Дати йому нову назву намагалися ще з 2015 року.