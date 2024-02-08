Повітрофлотський проспект у Києві перейменували: тепер він Повітряних Сил

Київрада підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних Сил. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Перейменувати цей проспект хотіли ще в 2015, через рік після початку російського вторгнення в Крим, Донецьку і Луганську область. Тоді Кличко пропонував дати назву на честь російського убитого політика Бориса Нємцова.

Після початку повномасштабної війни зміну назви почали обговорювати активніше, але не було консенсусу щодо нових варіантів.

Для того, щоб обрати нову назву, декілька разі робили опитування киян. Під час другого, що тривав до почату грудня, для проспекту було сім варіантів: проспект Повітряних Сил, Михайла Беркоса (художник-пейзажист), Джеральда Форда (38-ий президент США), Франкліна Рузвельта (32-ий президент США), Сергія Бібікова (археолог, доктор історичних наук) і Євросоюзу.

У лютому 2023 з ініціативою перейменувати на проспект Євросоюзу виступив ексміністр закордонних справ Огризко. Однак деякі кияни виступили проти цього і зареєстрували петицію, щоб взагалі не перейменовувати проспект. У травні в додатку "Київ Цифровий" провели голосування і переміг варіант "Повітрянофлотський". Але Київрада голосування за цю назву провалила. У результаті мер Віталій Кличко вніс до Київради проєкт рішення щодо перейменування на проспект ЄС.

У відповідь на це кияни створили петицію з закликом перейменувати на проспект Повітряних Сил, яка набрала майже удвічі більше голосів, ніж петиція із закликом відмовитися від зміни назви.