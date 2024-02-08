Обстріл Миколаєва і робота ППО у Вінницькій і Хмельницькій: як минула доба

У Хмельницькій області учора вранці під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили дві повітряні цілі ворога. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – два обстріли (вісім вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський райони, застосував міномети та FPV-дрон. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Полтавській вчора ввечері був вибух в Миргородському районі. Жертв та постраждалих немає.

У Вінницькій цієї ночі уламки збитих БпЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Постраждалих немає.

У Луганській Невське та села навколо – під вогнем артилерії та мінометів росіян. Із озброєння різного калібру ворог б’є також по Білогорівці. За добу противник здійснив 141 обстріл (525 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Окупанти завдавали авіаударіву по Табаївці, Вільхуватці, Григорівці, Вовчанську. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Учора ввечері внаслідок обстрілу Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі ушкодження отримав 67-річний чоловік. Також ввечері відбувся ворожий обстріл Глушківки. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Обстрілами Курилівки пошкоджено приватне домоволодіння. Вчора за межами Григорівки знищили складську будівлю, житловий будинок, один будинок пошкоджено. Постраждалих немає.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 176 ударів по 20 населених пунктах області. Ворог вгатив з авіації по Оріхову й Новодарівці, а також атакував 67 безпілотниками Новоандріївку, Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Левадне, Степове, Лобкове та Кам'янське.107 артилерійських ударів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Лук'янівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

У Сумській вночі росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

У Дніпропетровській вночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з тамтешніх сіл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії. На щастя, снаряди не зачепили людей. Всі цілі. Гучно було і в Криворізькому районі – працювала ППО. Вчора вдень від ворожих атак потерпав Нікопольський район. П'ять дронів-камікадзе влучили по Марганецькій громаді. Покровська сільська була під артобстрілом. Двоє людей, які постраждали, лікуватимуться вдома. Загалом в районі пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, газогін та лінія електропередач.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Очеретине, Новопокровське, Селидове. Пошкоджено 13 житлових будинків (з них десять – багатоквартирні), школа, три дитсадки, автостоянка, сім цивільних автомобілів, службовий автомобіль. На Донеччині за добу: один загиблий та вісім поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби ППО знищили три БпЛА типу Shahed 131/136. Цієї ночі ворог теж атакував Миколаїв такими ж БпЛА. Внаслідок влучань сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділи ДСНС пожежі оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної-оздоровчої інфраструктури. Постраждалих немає. Учора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Учора удару ворожим БпЛА типу "Ланцет" зазнав населений пункт Куцурубської громади, також ворог спрямував FPV-дрон по береговій лінії Куцурубської громади. Протягом дня ворожі артилерійські обстріли фіксували по населених пунктах Куцурубської громади, пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

В Одеській внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, без загиблих та постраждалих. Удар ворожого безпілотника пошкодив недобудовану багатоповерхівку – вибито скління. Також є пошкодження навчального закладу. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.

У Херсонській за добу ворог здійснив 60 обстрілів (233 снаряди), з них по Херсону – 11 обстрілів (33 снаряди). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області.Внаслідок удару вчора вранці по Токарівці постраждав 62-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму. Через російський обстріл постраждав чоловік. Він дістав поранення неподалік села Молодіжне. У 56-річного потерпілого – вибухова травма, поранення спини, живота та руки. Внаслідок ворожого обстрілу Зеленівки поранень зазнала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.