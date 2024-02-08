Сьогодні на одній із вулиць міста невідомі особи розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

Офіс Генпрокурора повідомив, що 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови.

Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними місцевого видання "Відкритий", загинув заступник мера Віталій Журавльов.

Зі свого боку, Нацполіція повідомила, що на місці вбивства заступника голови Нікопольської міської ради працюють всі служби поліції.

8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської ради.

На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.