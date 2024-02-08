У Новомосковську на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога потрощена майже вся комунальна техніка (оновлено)
У Новомосковську на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога потрощена майже вся комунальна техніка (оновлено)
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоПодії

У Нікополі вбили заступника мера

Сьогодні на одній із вулиць міста невідомі особи розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

У Нікополі вбили заступника мера
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Офіс Генпрокурора повідомив, що 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови. 

Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці. 

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними місцевого видання "Відкритий", загинув заступник мера Віталій Журавльов. 

Зі свого боку, Нацполіція повідомила, що на місці вбивства заступника голови Нікопольської міської ради працюють всі служби поліції. 

8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської ради. 

На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies