Масована ракетна атака вранці і удари по Сумській області: як минула доба в областях

У Львівській області зафіксовано влучання у Дрогобицькому районі по об’єкту критичної інфраструктури. Відомо про пожежу. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській вночі мобільні вогневі групи знищили в Уманському районі три "шахеди". Без потерпілих і руйнацій інфраструктури. Ще один ворожий БпЛА поцілив по закинутій споруді. Уранці в області працювала ППО. Попередньо без наслідків. Триває обстеження території.

У Дніпропетровській вчора вдень ворог тричі скеровував на Нікопольський район важку артилерію, стільки ж разів атакував дронами-каміказе. Дісталося Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. Є поранені. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, сім приватних будинків. Побиті гараж, авто, газопровід. Уночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два "шахеди" збили ПвК "Схід". Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Нікопольський район агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих і постраждалих. Вранці було гучно у Павлограді.

У Київській зранку – повітряна тривога. Ракетна атака. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією – влучань немає. Фіксують падіння уламків на території декількох населених пунктів. Інформація уточнюється.

У Луганській противник атакує наші позиції у Білогорівці. Також по території населеного пункту відпрацювала ворожа артилерія. Протягом доби нашій ділянці фронту окупанти випустили майже 600 снарядів. Ворог за добу здійснив 173 обстріли.

У Харківській зранку у Харкові розпочався обстріл ракетами С-300, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів, зокрема: Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка. Окупанти завдавали авіаудари по селах Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане. Вчора ворог завдав ударів двома КАБами по Охримівці. Пошкоджено ТОВ АФ "Прогрес". Пошкоджено 10 ангарів. Загиблих та травмованих немає.Внаслідок обстрілу чотирма КАБами села Мала Вовча пошкоджено п'ять приватних будинків, складське приміщення, автомобіль. Без постраждалих. У Варварівці обстрілами пошкоджено приміщення школи. Внаслідок ударів по Піщаному постраждала 70-річна жінка, отримала вибухову травму, травматична ампутація пальців лівої кисті, госпіталізована.

У Запорізькій ворог гатив по 19 містах та селах, зафіксовано 179 ударів. 128 артударів прийшлося по території Оріхова, Новоданилівки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів. Окупанти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, 55 БпЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Чарівному, Новодарівці, Червоному, Новоандріївці, П'ятихатках, а також обстріляли з ракетних систем залпового вогню Роботине, Малу Токмачку та Новоданилівку. Внаслідок артудару по Степногірську на власному подвір'ї загинула 69-річна місцева жителька.

У Чернігівській за добу – 15 обстрілів (64 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони із мінометів, танків, запускав FPV-дрони. Через обстріл пошкоджено кілька будівель та техніка сільгосппідприємства у Новгород-Сіверському районі. Без жертв.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади. Унаслідок авіаудару в напрямку Яблунівки Юнаківської ТГ пошкоджено шість приватних домоволодінь та поранена одну людину. Унаслідок ракетного обстрілу в напрямку Яблунівки пошкоджено ангар для зберігання зерна. Учора протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, FPV-дроном, скидання ВОГ з БпЛА, авіаудар і танку. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Новоселівка Перша, Олексіївка, Максимільянівка, Гостре, Курахове, Авдіївка. Пошкоджено два житлових будинки, цивільний автомобіль, господарська споруда. На Донеччині за добу: двоє поранених.

У Миколаївській вночі сили й засоби протиповітряної оборони знищили три БпЛА типу Shahed-136/131. Сьогодні вранці ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина загинула. На ділянці підземного газопроводу сталося займання. Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 37 обстрілів (150 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 13 населених пунктів області, підприємство та гаражний кооператив у Херсоні, птахофабрику та магазин у Херсонському районі, агропідприємство у Бериславському районі. Берислав знову атакували російські безпілотники. Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу. Через обстріл постраждала 55-річна жінка. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Внаслідлк російського обстрілу Токарівки травми, несумісні з життям, отримав чоловік, 49 років. Поранень зазнали двоє місцевих жителів. До лікарні доставили 60-річного чоловіка та 74-річну жінку. Медики проводять обстеження та надають потерпілим допомогу. За добу по області: одна людина загинула, ще троє дістали поранення.