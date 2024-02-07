Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, – Ігнат

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України.
Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс" – сказав Ігнат.
Він додав, що ракети долетіли фактично до Самбірського району Львівщини.
"Це не так далеко до кордону з Польщею, близько 50 кілометрів, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях", – розповів він.
За словами Ігната, ракети йшли через Вінницьку область, огинаючи з півдня обласний центр. Також під час повторної атаки через Сумську область ракети прямували на Київ.
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