​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і понад 30 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і понад 30 поранених (оновлено)
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph
У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСуспільствоВійна

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, – Ігнат

Ракети, якими Росія атакувала Україну, маневрували на заході України.

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Командування Повітряних сил

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України.

Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс" – сказав Ігнат.

Він додав, що ракети долетіли фактично до Самбірського району Львівщини.

"Це не так далеко до кордону з Польщею, близько 50 кілометрів, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях", – розповів він.

За словами Ігната, ракети йшли через Вінницьку область, огинаючи з півдня обласний центр. Також під час повторної атаки через Сумську область ракети прямували на Київ. 

  • РФ вранці запустила 64 ракети і безпілотники. 44 з них збила українська ППО. 
  • Через ворожу атаку у столиці відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я.
  • У Голосіївському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння на декількох поверхах.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час російської атаки в столиці загинули двоє людей. Під завалами багатоповерхівки можуть бути ще люди.
  • За інформацією КМВА, під час тривоги над столицею і біля неї збили близько 20 ракет. 
  • Одна людина загинула в Миколаєві, у Харкові є поранені. Російська ракета влучила по Дрогобичу. Лунали вибухи і в Дніпропетровській області. 
  • У Польщі через російську атаку України в небо піднімали винищувачі. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies