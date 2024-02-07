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Жозепу Боррелю у Києві довелося спускатися в укриття через російську атаку

Він перебуває у столиці України із дводенним візитом. 

Жозепу Боррелю у Києві довелося спускатися в укриття через російську атаку
Жозеп Боррель у Києві розпочав ранок в укритті
Фото: Twitter Жозепа Борреля

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, який напередодні прибув до Києва, розпочав ранок 7 лютого в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X(Twitter).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – написав він. 

  • Жозеп Боррель напередодні прибув до Києва із дводенним візитом. Це його четверта поїздка до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Боррель анонсував візит в Україну на початку лютого, щоб підтвердити продовження військової та безпекової підтримки від ЄС. Перед цим він відвідав Польщу, щоб обговорити всі форми підтримки України.
  • Сьогодні на світанку Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти регіонах. 
  • Згодом стало відомо, що у Києві та біля нього під час масованого нападу росіян збили близько 20 ракет. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
  • Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків.
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