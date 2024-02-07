Жозепу Боррелю у Києві довелося спускатися в укриття через російську атаку

Він перебуває у столиці України із дводенним візитом.

Жозеп Боррель у Києві розпочав ранок в укритті

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, який напередодні прибув до Києва, розпочав ранок 7 лютого в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X(Twitter).

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – написав він.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024