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За добу ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 20 артсистем, – Генштаб

Протягом доби українські захисники ліквідували 22 бойові броньовані машин и на 1 РСЗВ.

За добу ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 20 артсистем, – Генштаб
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 391470 чоловік особового складу і майже 1500 одиниць спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,
  • танків  ‒ 6372 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9387 (+20) од,
  • РСЗВ – 980 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).

Росія за добу втратила майже 900 військових.
Фото: Генштаб
Росія за добу втратила майже 900 військових.

Дані уточнюються.

  • За добу на Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.
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