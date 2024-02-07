За добу ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 20 артсистем, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 391470 чоловік особового складу і майже 1500 одиниць спецтехніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько391470 (+890) осіб,
- танків ‒ 6372 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,
- артилерійських систем – 9387 (+20) од,
- РСЗВ – 980 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 665 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
Дані уточнюються.
- За добу на Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.