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На Херсонщині збудували переправу через Інгулець

Це вже девʼята переправа, збудована через Інгулець. 

На Херсонщині збудували переправу через Інгулець
Переправа через Інгулець на Херсонщині
Фото: Скріншот з відео

У Херсонській області триває відбудова транспортної інфраструктури, яку зруйнували росіяни.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Відтепер жителям одного з сіл Великоолександрівської громади не доведеться долати зайві кілометри. На їх прохання відбудували переправу, знищену російською армією”, - написав Прокудін.

На місці зруйнованої переправи облаштували тимчасовий деревʼяний міст. Споруду довжиною 18 метрів і завширшки 6 метрів за три місяці спорудили військовослужбовці Державної спецслужби транспорту.

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Міст відбудовували за рахунок коштів, зекономлених раніше при відновлені мосту у цій же громаді. 

Голова Херсонської ОВА зазначив, що це вже девʼята переправа, збудована через Інгулець. 

  • На Миколаївщині за кошти донорів UNITED24 відбудували міст, який було знищено під час російського вторгнення,
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