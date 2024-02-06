Це вже девʼята переправа, збудована через Інгулець.

Переправа через Інгулець на Херсонщині

У Херсонській області триває відбудова транспортної інфраструктури, яку зруйнували росіяни.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Відтепер жителям одного з сіл Великоолександрівської громади не доведеться долати зайві кілометри. На їх прохання відбудували переправу, знищену російською армією”, - написав Прокудін.

На місці зруйнованої переправи облаштували тимчасовий деревʼяний міст. Споруду довжиною 18 метрів і завширшки 6 метрів за три місяці спорудили військовослужбовці Державної спецслужби транспорту.

Міст відбудовували за рахунок коштів, зекономлених раніше при відновлені мосту у цій же громаді.

Голова Херсонської ОВА зазначив, що це вже девʼята переправа, збудована через Інгулець.