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Німецька компанія Rheinmetall оприлюднила інформацію про надану Україні техніку і боєприпаси

Чимала кількість продукції надійде на поле бою цього року.

Німецька компанія Rheinmetall оприлюднила інформацію про надану Україні техніку і боєприпаси
Боєприпаси Rheinmetall 35 мм для установок Gepard
Фото: Rheinmetall

Німецька компанія Rheinmetall 6 лютого оприлюднила орієнтовний перелік наданої Україні техніки, боєприпасів та іншої продукції.

Як ідеться на сайті компанії, після того, як у жовтні 2023 року Rheinmetall заснувала у Києві спільне з "Укроборонпромом" підприємство наразі тривають роботи з технічного обслуговування та ремонту на військовій техніці.

"На другому етапі в Україні також вироблятиметься бронетехніка, наприклад, бронетранспортери Fuchs/Fox, бойові машини піхоти Lynx та основні бойові танки Panther. Мета полягає в тому, щоб перетворити Україну на ефективного партнера, відновити її колись потужний оборонний сектор та забезпечити її стратегічну автономію", - заявили у Rheinmetall.

Серед придбаної Україною продукції є:

  • Боєприпаси

До кінця 2023 року було виготовлено та поставлено 40 000 із 300 000 боєприпасів 35-мм до зенітного танку «Гепард». 

Вже передали кілька десятків тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, а у 2024 році надійдуть ще десятки тисяч. 

У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall на постачання кількох десятків тисяч патронів у 2025 році.

Крім Німеччини, ще одна держава-член НАТО доручила Rheinmetall поставити Україні велику кількість 155-мм боєприпасів. Снаряди будуть виготовлені іспанським виробником Rheinmetall Expal Munitions і мають бути передані Києву у 2025 році.

  • БМП Marder

До кінця 2023 року Rheinmetall поставила в Україну понад 100 бойових машин піхоти. Подальші постачання у, як повідомив виробник, двозначному діапазоні відбудуться у 2024 році.

  • Танки 

Компанія уклала контракт на постачання в Україну 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'яти броньованих евакуаційних машин та двох танків Leopard 1 для автошколи. Постачання заплановано на 2024 рік.

За дорученням урядів Нідерландів і Данії Rheinmetall поставить 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два такі бойові танки вже доставлені для навчання українських збройних сил. Решта передадуть цього року.

  • ППО

Артилерійська система Skynex призначена для операцій ППО на дуже близьких дистанціях, де керовані ракети є неефективними. 

Минулого року першу систему передали ЗСУ. Пстачання Skynex триватимуть протягом 2024 року.

  • Вантажівки HX

На даний час в Україні працюють близько 100 вантажівок виробництва Rheinmetall, а нещодавно прямо із заводу надійшли ще 26 абсолютно нових.

Крім того, у співпраці з урядом Німеччини дочірня компанія групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у серпні 2023 року передала українським військовим польовий шпиталь під ключ.

У грудні минулого року наша держава отримала рятувальну станцію (стандарт НАТО Роль 1). Друга рятувальна станція з'явиться у першому кварталі 2024 року.

Також Київ матиме розвідувальні системи для захисту від дронів. Ці системи включають мобільні спостережні вишки з камерами денного і нічного бачення, мінідрони з автопілотом і систему управління і контролю. Десять SurveilSPIRE вже доставили. Постачання додаткових розвідувальних систем було замовлено урядом Німеччини. Над цими системами Rheinmetall співпрацює з естонською компанією-партнером.

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