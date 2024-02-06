Німецька компанія Rheinmetall оприлюднила інформацію про надану Україні техніку і боєприпаси

Чимала кількість продукції надійде на поле бою цього року.

Німецька компанія Rheinmetall 6 лютого оприлюднила орієнтовний перелік наданої Україні техніки, боєприпасів та іншої продукції.

Як ідеться на сайті компанії, після того, як у жовтні 2023 року Rheinmetall заснувала у Києві спільне з "Укроборонпромом" підприємство наразі тривають роботи з технічного обслуговування та ремонту на військовій техніці.

"На другому етапі в Україні також вироблятиметься бронетехніка, наприклад, бронетранспортери Fuchs/Fox, бойові машини піхоти Lynx та основні бойові танки Panther. Мета полягає в тому, щоб перетворити Україну на ефективного партнера, відновити її колись потужний оборонний сектор та забезпечити її стратегічну автономію", - заявили у Rheinmetall.

Серед придбаної Україною продукції є:

Боєприпаси

До кінця 2023 року було виготовлено та поставлено 40 000 із 300 000 боєприпасів 35-мм до зенітного танку «Гепард».

Вже передали кілька десятків тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, а у 2024 році надійдуть ще десятки тисяч.

У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall на постачання кількох десятків тисяч патронів у 2025 році.

Крім Німеччини, ще одна держава-член НАТО доручила Rheinmetall поставити Україні велику кількість 155-мм боєприпасів. Снаряди будуть виготовлені іспанським виробником Rheinmetall Expal Munitions і мають бути передані Києву у 2025 році.

БМП Marder

До кінця 2023 року Rheinmetall поставила в Україну понад 100 бойових машин піхоти. Подальші постачання у, як повідомив виробник, двозначному діапазоні відбудуться у 2024 році.

Танки

Компанія уклала контракт на постачання в Україну 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'яти броньованих евакуаційних машин та двох танків Leopard 1 для автошколи. Постачання заплановано на 2024 рік.

За дорученням урядів Нідерландів і Данії Rheinmetall поставить 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два такі бойові танки вже доставлені для навчання українських збройних сил. Решта передадуть цього року.

ППО

Артилерійська система Skynex призначена для операцій ППО на дуже близьких дистанціях, де керовані ракети є неефективними.

Минулого року першу систему передали ЗСУ. Пстачання Skynex триватимуть протягом 2024 року.

Вантажівки HX

На даний час в Україні працюють близько 100 вантажівок виробництва Rheinmetall, а нещодавно прямо із заводу надійшли ще 26 абсолютно нових.

Крім того, у співпраці з урядом Німеччини дочірня компанія групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у серпні 2023 року передала українським військовим польовий шпиталь під ключ.

У грудні минулого року наша держава отримала рятувальну станцію (стандарт НАТО Роль 1). Друга рятувальна станція з'явиться у першому кварталі 2024 року.

Також Київ матиме розвідувальні системи для захисту від дронів. Ці системи включають мобільні спостережні вишки з камерами денного і нічного бачення, мінідрони з автопілотом і систему управління і контролю. Десять SurveilSPIRE вже доставили. Постачання додаткових розвідувальних систем було замовлено урядом Німеччини. Над цими системами Rheinmetall співпрацює з естонською компанією-партнером.