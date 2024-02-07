Прокуратура Швеції заявила, що припиняє розслідування вибухів на “Північних потоках” у Балтійському морі

Таке рішення пов’язане з тим, що розслідування не виявило причетності до справи влади або громадян Швеції. Водночас встановити підозрюваних не вдалося. Натомість розслідування продовжує Німеччина. Вибухи на "Північних потоках" сталися у вересні 2022 року.

Прокуратура Швеції заявила, що закриває розслідування щодо диверсії на “Північних потоках” через те, що справа не стосується шведської юрисдикції.

Основна мета розслідування полягала в тому, щоб встановити, чи шведські громадяни були причетні до цього акту та чи використовувалася шведська територія.

Розслідування не виявила нічого, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до нападу, який стався в міжнародних водах.

“Ми добре співпрацюємо з кількома країнами, перш за все з Данією та Німеччиною, де ми постійно обмінюємося інформацією та звітами про стан справ. Ми глибоко співпрацювали зі слідством, яке проводили німецькі органи влади. У рамках цієї юридичної співпраці ми змогли передати матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому розслідуванні”, – повідомив шведський прокурор Матс Люнгквіст.

Він зазначив, що розслідування в Німеччині триває.