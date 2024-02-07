Прокуратура Швеції заявила, що припиняє розслідування вибухів на “Північних потоках” у Балтійському морі

Прокуратура Швеції заявила, що закриває розслідування щодо диверсії на “Північних потоках” через те, що справа не стосується шведської юрисдикції.
Основна мета розслідування полягала в тому, щоб встановити, чи шведські громадяни були причетні до цього акту та чи використовувалася шведська територія.
Розслідування не виявила нічого, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до нападу, який стався в міжнародних водах.
“Ми добре співпрацюємо з кількома країнами, перш за все з Данією та Німеччиною, де ми постійно обмінюємося інформацією та звітами про стан справ. Ми глибоко співпрацювали зі слідством, яке проводили німецькі органи влади. У рамках цієї юридичної співпраці ми змогли передати матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому розслідуванні”, – повідомив шведський прокурор Матс Люнгквіст.
Він зазначив, що розслідування в Німеччині триває.
- Підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на дні Балтійського моря стався у вересні 2022 року. Опісля Данія, Швеція і Німеччина почали розслідувати інциденти.
- Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву російських газопроводів.
- За даними британської газети The Times, "спонсором" вибухів на газопроводах начебто виступив громадянин України, не повʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою. Журналісти стверджували, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.
- Видання The Washington Post із посиланням на джерела, зокрема на українських та європейських чиновників, повідомило, що підрив “Північних потоків” у Балтійському морі у вересні 2022 року координував український полковник Сил спецоперацій Роман Червінський. Він нібито координував команду із шести осіб, яка орендувала вітрильник під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводі.
- Однак тодішній глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії.
- Президент Зеленський наголошував, що "українці цього точно не робили" і припустив, що таку інформацію поширили, аби завадити підтримці України.
- Згодом видання New York Times написало, що до підриву російських газопроводів "Північний потік" може бути причетний екіпаж зафрахтованої невідомими німецької яхти "Андромеда". Екіпаж мав підробні паспорти.
- BBC писало, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва судна здатні проводити підводні операції, їх виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ.
- Міноборони Данії згодом підтвердило, що російський спецкатер SS-750, на борту якого є міні-субмарина, сфотографували біля місця вибуху газопроводу Nord Stream.