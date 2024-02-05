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​Депутати партії Орбана бойкотували сесію парламенту, де мали розглянути вступ Швеції до НАТО

Пленарне засідання скликала опозиція.

​Депутати партії Орбана бойкотували сесію парламенту, де мали розглянути вступ Швеції до НАТО
Національна асамблея Угорщини
Фото: EPA/UPG

5 лютого парламентська опозиція Угорщини скликала сесію, аби ратифікувати вступ Швеції до НАТО, однак засідання проігнорували депутати партії прем'єра Віктора Орбана "Фідес", передає Bloomberg.

У результаті питання можуть розглянути 26 лютого, коли угорський парламент повернеться із зимових канікул.

Депутати від "Фідес" погрожують відкласти ратифікацію шведської заявки доти, доки прем'єр-міністр Швеції не відвідає Будапешт. Це, на думку депутатів Орбана, необхідно, щоб загладити "провину" Стокгольма, який критикував Угорщину за відхід від демократії.

Лідер фракції "Фідес" Мате Кочіш заявив, що парламент готовий ратифікувати заявку Швеції за першої ж нагоди, але тільки після того, як така зустріч відбудеться.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня заявив, що вважає за краще приїхати до Угорщини лише після того, як Будапешт ратифікує заявку Стокгольма.

  • Угорщина залишилася єдиною державою, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО. Передостанньою це зробила Туреччина.
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