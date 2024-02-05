США завдали нових ударів по об’єктах хуситів. Блінкен вирушає у новий тур по регіону

Американці вдарили по ракетах, які були готові бити по кораблях у Червоному морі.

Вчора США завдали нових ударів по ракетах хуситах в Ємені, йдеться в заяві Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Про це пише BBC.

Американські сили завдали удару по наземній крилатій ракеті та чотирьох протикорабельних ракетах, які “були готові до запуску проти кораблів у Червоному морі”. США били з авіаносця USS Dwight D Eisenhower та есмінців USS Gravely і Carney.

Атака Сполучених Штатів відбулася через день після спільних ударів США та Великої Британії по об’єктах хуситів.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути на Близький Схід під час свого п’ятого туру по регіону з початку жовтня. Протягом наступних п'яти днів він відвідає Саудівську Аравію, Єгипет, Катар, Ізраїль і Західний берег.

Водночас у вихідні хусити провели демонстрацію на околицях столиці Ємену, міста Сани “проти нових ударів США і на знак солідарності з палестинцями”.