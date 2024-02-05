США завдали нових ударів по об’єктах хуситів. Блінкен вирушає у новий тур по регіону

Вчора США завдали нових ударів по ракетах хуситах в Ємені, йдеться в заяві Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).
Про це пише BBC.
Американські сили завдали удару по наземній крилатій ракеті та чотирьох протикорабельних ракетах, які “були готові до запуску проти кораблів у Червоному морі”. США били з авіаносця USS Dwight D Eisenhower та есмінців USS Gravely і Carney.
Атака Сполучених Штатів відбулася через день після спільних ударів США та Великої Британії по об’єктах хуситів.
Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути на Близький Схід під час свого п’ятого туру по регіону з початку жовтня. Протягом наступних п'яти днів він відвідає Саудівську Аравію, Єгипет, Катар, Ізраїль і Західний берег.
Водночас у вихідні хусити провели демонстрацію на околицях столиці Ємену, міста Сани “проти нових ударів США і на знак солідарності з палестинцями”.
- Третього лютого стало відомо, що США почали завдавати авіаудари по цілях в Іраку та Сирії, які пов'язані з Іраном.
- Тоді американці вдарили по 85 цілях, пов’язаних із силами “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції та проіранськими бойовиками.
- Удари стали відповідю на атаку групи “Ісламський опір в Іраку”, пов'язаної з Іраном, по військовому посту американців у Йорданії. Тоді загинули три американські військовослужбовці, поранення отримали понад 40 осіб.
- Вчора речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі анонсував нові атаки, заявивши що удари 2 і 3 лютого були лише "першим раундом".
- Раніше сенатор-республіканецт Ліндсі Грем закликав Байдена вдарити по території Ірану: "POTUS, бий їх зараз і бий сильно, щоб захистити американців”.
- Чотирьох атак безпілотників зазнали три американські бази, але Тауер 22 напад не відбив. Дрон впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей. Це перший випадок американських жертв від початку спалаху війни у регіоні.
- Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана до інциденту.
- З 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і спровокував війну у Смузі Гази, у регіоні спалахнуло ще кілька конфліктів. Хусити, зокрема, спричиняють хаос нападами на кораблі на півдні Червоного моря. Попри удари з боку США та Великобританії, бойовики заявили, що атаки триватимуть, доки Ізраїль не вийде з Гази.
- Іран підтримує антиізраїльські та антиамериканські групи в усьому регіоні. Її часто називають “віссю опору”, і вона включає ХАМАС і Хезболлу в Лівані, а також хуситів і збройні формування в Сирії та Іраку.