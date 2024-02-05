Компанія Yandex NV припинила співпрацю із Росією, продавши підрозділ за $5,2 млрд, – Bloomberg

В групу покупців входить фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і кілька підприємців, які не потрапили під санкції.

Материнська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включаючи найпопулярнішу в країні пошукову систему, на суму близько 5,2 мільярда доларів.

Про це пише Bloomberg.

Як йдеться у матеріалі, у понеділок компанія заявила, що інвестори отримають частки в ПАТ "Яндекс Інтернешнл", яке наприкінці минулого року було зареєстровано в Калінінградській особливій економічній зоні Росії. Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів з урахуванням коригувань і виплачуватиметься готівкою та акціями материнської компанії класу А.

Крім керівництва "Яндекса", в групу покупців входить фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і кілька підприємців, які не потрапили під санкції.

Переговори про припинення співпраці тривали більше року. Вони відкрили для зареєстрованої у Нідерландах материнської компанії Yandex шлях для розвитку деяких прєктів за кордоном.

За даними видання, Yandex, який також володіє популярним додатком для замовлення поїздок і платформою електронної комерції в Росії, зазнав сильного тиску після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Yandex і санкції