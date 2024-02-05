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Компанія Yandex NV припинила співпрацю із Росією, продавши підрозділ за $5,2 млрд, – Bloomberg

В групу покупців входить фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і кілька підприємців, які не потрапили під санкції.

Компанія Yandex NV припинила співпрацю із Росією, продавши підрозділ за $5,2 млрд, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Материнська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включаючи найпопулярнішу в країні пошукову систему, на суму близько 5,2 мільярда доларів.

Про це пише Bloomberg.

Як йдеться у матеріалі, у понеділок компанія заявила, що інвестори отримають частки в ПАТ "Яндекс Інтернешнл", яке наприкінці минулого року було зареєстровано в Калінінградській особливій економічній зоні Росії. Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів з урахуванням коригувань і виплачуватиметься готівкою та акціями материнської компанії класу А.

Крім керівництва "Яндекса", в групу покупців входить фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", і кілька підприємців, які не потрапили під санкції.

Переговори про припинення співпраці тривали більше року. Вони відкрили для зареєстрованої у Нідерландах материнської компанії Yandex шлях для розвитку деяких прєктів за кордоном.

За даними видання, Yandex, який також володіє популярним додатком для замовлення поїздок і платформою електронної комерції в Росії, зазнав сильного тиску після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Yandex і санкції

  • Засновник Аркадій Волож потрапив під санкції Євросоюзу в червні 2022, причому причиною таких заходів назвали підтримку "Яндексом" російської пропаганди.
  • "Яндекс" продав свій політично важливий сервіс агрегації новин незабаром після того, як на нього наклали санкції. 
  • Волож, який живе в Ізраїлі, засудив війну в серпні. Його сімейний траст володіє 8,5% "Яндекса" і контролює 45% прав голосу.
  • Компанія зареєстрована в Нідерландах з 2007 року, що було загальною стратегією для російських компаній, які шукають іноземних інвесторів. Його акції торгувалися на біржі Nasdaq, доки вони не були призупинені після вторгнення Росії в Україну.
  • Влітку минулого року року Міністерство цифрового розвитку призупинило роботу доменного імені www.yandex.kz у Казахстані. У відомстві пояснили, що зробили це через "розміщення інтернет-ресурсу на апаратно-програмних комплексах поза територією Республіки Казахстан".
  • У жовтні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції. Як йшлося у повідомленні, компанія працює в Росії і сплачує значні податки до держбюджету агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до приватних даних користувачів. Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, і внутрішньо-російських, і міжнародних.
  • Наприкінці грудня у Латвії заборонили доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російською компанією "Яндекс". Також мали заборонити "Яндекс Музику", де містяться подкасти осіб, які потрапили під санкції Євросоюзу, і аналогічний контент, створений у Росії.
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