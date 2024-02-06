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У Болгарії офіцера держбезпеки затримали за шпигунство на користь Росії

Він передав секретну інформацію російському дипломату.

У Болгарії офіцера держбезпеки затримали за шпигунство на користь Росії
Фото: Фото з відкритих джерел

Працівника міністерства внутрішніх справ Болгарії заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Про це пише Politico з посиланням на Mediapool.

Вважається, що офіцер Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю Болгарії передав секретну інформацію дипломату російського посольства в Софії.

“На жаль, йдеться про співробітника МВС, за яким стежать. Йдеться про шпигунські дії, але на цьому етапі я утримаюся від додаткових коментарів”, – сказав головний секретар МВС країни Живко Коцев. 

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Державне агентство національної безпеки Болгарії (DANS) розслідує, чи офіцер мав спільника.

Це не перший випадок, коли болгарського урядовця звинувачують у шпигунстві. У 2021 році викрили колишнього офіцера, який очолював шпигунську групу. Тоді затримали кількох осіб, зокрема співробітників міністерства оборони.

Російські шпигуни у Європі

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