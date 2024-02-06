У Болгарії офіцера держбезпеки затримали за шпигунство на користь Росії

Працівника міністерства внутрішніх справ Болгарії заарештували за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
Про це пише Politico з посиланням на Mediapool.
Вважається, що офіцер Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю Болгарії передав секретну інформацію дипломату російського посольства в Софії.
“На жаль, йдеться про співробітника МВС, за яким стежать. Йдеться про шпигунські дії, але на цьому етапі я утримаюся від додаткових коментарів”, – сказав головний секретар МВС країни Живко Коцев.
Державне агентство національної безпеки Болгарії (DANS) розслідує, чи офіцер мав спільника.
Це не перший випадок, коли болгарського урядовця звинувачують у шпигунстві. У 2021 році викрили колишнього офіцера, який очолював шпигунську групу. Тоді затримали кількох осіб, зокрема співробітників міністерства оборони.
Російські шпигуни у Європі
- У Польщі росіянин та білорус отримали 4 роки тюрми за шпигунство на користь російської розвідки. Обох заарештували ще у квітні 2022.
- Нещодавно видання Spiegel та The Insider опублікували матеріал про те, що помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" може співпрацювати з ФСБ.
- У Римі колишнього офіцера італійського військово-морського флоту Вальтера Біота засудили до 29 років ув'язнення через шпигунство на користь Росії.
- В Естонії професора політології, росіянина В'ячеслава Морозова затримали за підозрою у роботі на російські спецслужби.
- Торік у листопаді прокуратура у польському Любліні передала до суду обвинувачення щодо 16 осіб, яких підозрюють у шпигунстві на Росію.
- Тоді ж Чехія запропонувала бмежити пересування дипломатів РФ по Євросоюзу для боротьби із агентами російської розвідки.
- У Болгарії у роботі на користь Москви звинуватили п'ятьох громадян Болгарії, їх судитимуть цього року.
- А от у жовтні суд у Швеції зняв із росіянина Сергія Скворцова звинувачення у шпигунстві, а також у незаконній передачі сучасних технологій збройним силам РФ