Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16: на шість більше, ніж збиралися

Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.
Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен. Вона наголосила, що перевага в повітрі потрібна Україні для протидії агресії Росії.
"Міністерство оборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Це доводить загальну кількість до 24 F-16", – сказала вона.
Передача України винищувачів F-16
- Про те, що Україна отримає омріяні американські винищувачі F-16, стало відомо ще торік навесні. Їх мають передати Нідерланди разом із Данією та Норвегією. Станом на зараз українські пілоти проходять навчання.
- Окрім цих трьох країн, ще низка партнерів допомагають українцям із тренуваннями.
- Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать навчання на F-16 до кінця цього року.