Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16: на шість більше, ніж збиралися

Про відповідне рішення повідомили в Міноборони Нідерландів.

Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.

Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен. Вона наголосила, що перевага в повітрі потрібна Україні для протидії агресії Росії.

"Міністерство оборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Це доводить загальну кількість до 24 F-16", – сказала вона.

Передача України винищувачів F-16