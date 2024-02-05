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Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16: на шість більше, ніж збиралися

Про відповідне рішення повідомили в Міноборони Нідерландів. 

Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16: на шість більше, ніж збиралися
F-16
Фото: EPA/UPG

Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.

Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен. Вона наголосила, що перевага в повітрі потрібна Україні для протидії агресії Росії. 

"Міністерство оборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Це доводить загальну кількість до 24 F-16", – сказала вона.

Передача України винищувачів F-16

  • Про те, що Україна отримає омріяні американські винищувачі F-16, стало відомо ще торік навесні. Їх мають передати Нідерланди разом із Данією та Норвегією. Станом на зараз українські пілоти проходять навчання.
  • Окрім цих трьох країн, ще низка партнерів допомагають українцям із тренуваннями. 
  • Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать навчання на F-16 до кінця цього року. 
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