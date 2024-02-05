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У Парижі втричі зросте плата за паркування позашляховиків

Мешканці французької столиці підтримали збільшення ціни на референдумі.

У Парижі втричі зросте плата за паркування позашляховиків
Фото: paris.fr

Мешканці Парижа вчора на референдумі проголосували за підвищення втричі вартості паркування для позашляховиків, пише The Guardian.

Французька столиця прагне боротися із забрудненням повітря та погіршенням клімату, роблячи своїми цілями “багатих водіїв важких та великих автомобілів”.

Згідно з попередніми результатами, 54,6% проголосували за спеціальну плату за паркування позашляховиків. Водночас явка становила лише приблизно 5,7% зареєстрованих виборців міста. Це значно нижче, ніж очікували активісти “зелених”.

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Нові тарифи на паркування можуть набути чинності на початку вересня. Вартість паркування на вулиці позашляховика (вантажівка 4×4) зросте до 18 євро за годину в центрі Парижа та 12 євро за годину в інших районах міста.

Ціни діятимуть для транспортних засобів вагою понад 1,6 тонни з двигуном внутрішнього згоряння або гібридних автомобілів, а також вагою понад 2 тонни − для електромобілів. 

Нововведення не стосуватиметься паркування для жителів Парижа.

Минулого року Париж провів аналогічне голосування щодо заборони прокату електричних скутерів і стала першою європейською столицею, яка це зробила. Явка на цьому голосуванні склала 103 тисяч осіб або близько 7% зареєстрованих виборців.

Міська голова Парижа Анн Ідальго назвала обмеження присутності позашляховиків у місті через підвищення цін на паркування “формою соціальної справедливості”. Під її керівництвом Париж роками посилював тиск на водіїв, збільшуючи вартість паркування та поступово забороняючи дизельні транспортні засоби, одночасно розширюючи мережу велосипедних доріжок у перевантаженій столиці. Місто зменшило кількість паркомісць на вулицях, щоб змусити водіїв користуватися підземним паркінгом. За даними мерії, у період із закінчення ковідного карантину до 2023 року використання велосипедів зросло на 71%.

Очікується, що близько 10% транспортних засобів у Парижі постраждають від підвищення плати за паркування. Це може принести місту до 35 мільйонів євро щороку.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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