Україна і Франція наблизились до укладення двосторонньої безпекової угоди, – ОП

Україна і Франція на фінальній стадії підписання безпекової угоди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся із делегацією Франції, до складу якої увійшли дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу Президента Франції Фаб’єн Мандон, радники Президента Франції Ксав’є Шатель і Бертран Бюшвальтер.

Як йдеться на сайті Офісу президента, у межах візиту французької делегації також відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.Також учасники висловили надії на те, що угоду підпишуть найближчим часом.

Фото: Офіс президента України Франція і Україна обговорили проект відповідної угоди

Крім цього,сторони обговорили безпекову ситуацію та першочергові потреби Сил оборони України для протистояння російській агресії.

"Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється", – наголосив Андрій Єрмак.

Українські та французькі дипломати висловили зацікавленість у посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом.