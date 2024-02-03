Україна і Франція наблизились до укладення двосторонньої безпекової угоди, – ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся із делегацією Франції, до складу якої увійшли дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу Президента Франції Фаб’єн Мандон, радники Президента Франції Ксав’є Шатель і Бертран Бюшвальтер.
Як йдеться на сайті Офісу президента, у межах візиту французької делегації також відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.
"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.
Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.Також учасники висловили надії на те, що угоду підпишуть найближчим часом.
Крім цього,сторони обговорили безпекову ситуацію та першочергові потреби Сил оборони України для протистояння російській агресії.
"Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється", – наголосив Андрій Єрмак.
Українські та французькі дипломати висловили зацікавленість у посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом.
- Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Путіна. Тож, слідом за Великою Британією, Франція також готова підписати безпекову угоду з Україною.
- Також у січні США заявили, що хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори, відбулося уже два раунди. Безпекова угода має на меті створити "міст для гарантування безпеки", доки членство України в НАТО не стане реальністю.
- Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання угоди про гарантії безпеки. "Данія відчуває відповідальність "допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вторглись на її територію, і стати повноправним членом ЄС", - йдеться у повідомленні.
- Крім того, Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами у січні і лютому. За словами президента, це мають бути "сильні двосторонні угоди".
- У липні 2023 року G7 підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами.