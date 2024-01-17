Франція готова підписати з Україною безпекову угоду, — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Путіна. Тож, слідом за Великобританією, Франція також готова підписати безпекову угоду з Україною.

Про це він заявив після свого спеціального звернення на Давоському економічному форумі в Швейцарії, передає Укрінформ.

Макрон вважає, що Європа у цьому році має виробити такий порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не зможе перемогти у війні.

"Що є корисним та водночас є певним тиском на президента Путіна, так це всі двосторонні гарантії безпеки, які ми надаємо, плюс зусилля з допомоги, яких ми докладаємо, це те, що допоможе Україні", — додав Макрон.

Франція запропонувала укласти з деякими важливими членами двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку і не залежали б від вступу до НАТО.

"Прем'єр-міністр Сунак вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою ж угодою з Україною", — зазначив президент Франції.

Крім того, Макрон наголосив на єдності Європи у такий час. На його думку, 2024 рік буде ключовим для європейців.

"Європі необхідно зберегти єдність та не піддатися розколу, а також спробувати виробити ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що Росія не може і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону стоїть не лише Україна, а наші цінності, а також наша колективна безпека в Європі, на Кавказі, в усьому регіоні", — наголосив Макрон.

Безпекова угода з Британією

12 січня президент Володимир Зеленський і прем'єр Британії Ріші Сунак у Києві підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Відповідно до документа, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО. Однак у разі вступу нашої держави до Альянсу до закінчення терміну, дія безпекових зобов'язань завершиться і буде включена в систему НАТО.

Війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Однак у рамках угоди Україні надаватимуть військову техніку.

Текст угоди оприлюднили на сайті глави держави.