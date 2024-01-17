Бельгія не проти конфіскації заморожених російських активів, однак потрібен чіткий механізм, — Де Кроо

Бельгія не проти конфіскації заморожених активів російського центрального банку на суму 280 мільярдів євро, але має бути чіткий механізм, наприклад використання активів як застави для залучення коштів для України, пише Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.
Після того, як у 2022 році президент Володимир Путін ввів війська в Україну, Сполучені Штати та їхні союзники заборонили операції з центральним банком і Міністерством фінансів Росії, заблокувавши близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів на Заході.
Країни G7 обговорюють можливу конфіскацію заморожених російських активів, хоча деякі члени G7 занепокоєні, що це створить небезпечний прецедент, відсутністю механізму і ризиками такого кроку для центральних банків країн.
Де Кроо сказав Reuters у Давосі, що Бельгія готова до дискусії про те, що робити з відсотками щодо заморожених російських активів і самими активами.
"Ми не кажемо "ні" конфіскації активів. Але нам потрібно працювати над механізмом. Наприклад, вони можуть бути використані як застава для залучення коштів для України", — сказав він.
Бельгія й надалі відкрита до обговорення та готова брати участь у розв'язання питання, пошуку правової основи для цих переказів в Україну, не дестабілізуючи світову фінансову систему.
Де Кроо наголосив на ризику підірвати фінансову стабільність, оскільки центральні банки часто депонують активи один одному.
Левова частка активів — по суті цінні папери, в які інвестував російський Центральний банк — заморожені в Euroclear, депозитарії в Брюсселі. Деякі цінні папери підлягають погашенню і, отже, конвертуються в готівку — операція, яка оподатковується за ставкою 25%, сказав він.
"Якщо є якийсь оподатковуваний дохід, ми його відокремлюємо, щоб він міг піти в Україну", — сказав Де Кроо.
За його словами, податок на заморожені активи склав близько 1,3 мільярда євро в 2023 році, а в 2024 році становитиме близько 1,7 мільярда євро.
Заморожені російські активи і відновлення України
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Тим часом законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.
- У грудні 2023-го представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Наразі адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України. Минулого місяця Білий дім розпочав термінові переговори зі союзниками щодо заморожених коштів російського Центрального банку.
- МВФ 11 січня заявив, що рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
- Тим часом Росія працює на судовим позовом, щоб перешкодити будь-яким спробам США і Європи конфіскувати частину заморожених активів центрального банку РФ.