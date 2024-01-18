Санду позбавила громадянства жителя Молдови, який "засвітився" із Путіним

За даними, зараз чоловік воює у Луганській області та має орден за участь у вторгненні в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду ще влітку 2023 року підписала два укази про позбавлення громадянства. Один із них стосувався Думітру Мирона. Чоловік "засвітився" на одному відео з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Думітру Мирона позбавили громадянства Республіки Молдова в липні 2023 року. Його ім'я з'явилося в ЗМІ за півроку до цього, коли його впізнали серед військових, з якими президент Росії Володимир Путін виступав у передноворічній промові", – йдеться у матеріалі Europa Liberă.

Як пише видання, згідно із даними проекту Evocation, української бази даних російських пропагандистів, колабораціоністів та агентів, які беруть участь у війні РФ в Україні, цей чоловік є "терористом". У його профілі вказано, що він є уродженцем Молдови, народився 28 вересня 1993 року, служив у підрозділі карабінерів "Комрат" та поїхав до України у віці 19 років.

Також зазначено, що зараз Мирон є командиром бригади в місті Брянка Луганської області, має звання майора, та отримав "орден за мужність" за участь у вторгненні в Україну.

У листопаді 2023 року глава держави також позбавила громадянства проросійського політика Олександра Калініна, якого молдовська прокуратура розслідувала за пропаганду війни та внесеного до списку санкцій Європи та Канади за дії проти України.