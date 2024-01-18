"Команда мрії": усі найвищі посади в ЄС можуть зайняти жінки, – Politico

Імовірно, що після червневих виборів жінки займуть керівні посади в Європейській комісії, Раді, парламенті та дипломатичній службі.

Після виборів до ЄС у червні керівні посади в Європейській раді, Комісії та парламенті, а також посаду голови Європейської служби зовнішньої діяльності, можуть отримати жінки.

Про це пише Роlitico.

Як зазначає видання, у Брюсселі жваво обговорють те, хто може зайняти найвищі посади в ЄС. Зокрема, точиться багато розмов про чотирьох жінок.

За прогнозами, німкеня Урсула фон дер Ляєн залишиться головою Комісії; Роберта Мецола з Мальти залишається на посаді в парламенті; Метте Фредеріксен, чинна прем'єр-міністерка Данії, стане президентом Європейської ради; і Кая Каллас, прем'єрка Естонії, може перейти на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Як зазначив анонімний дипломат, "це команда моєї мрії". Також додав, що "це було б таким сильним сигналом".

Фото: EPA/UPG Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у турне країнами Західних Балкан

Фото: EPA/UPG

Видання наголошує, що ніяких рішень поки що не прийнято, адже обрання на високі посади в ЄС є непередбачуваним. До прикладу, кандидатура часто фон дер Ляєн "не була на радарах" багатьох людей.

Крім того, рішення про президента Європарламенту більше належить політичним партіям і євродепутатам, ніж національним лідерам.

Проте видання вважає, що у сценарії, коли лідери ЄС, більшість із яких чоловіки, вирішать вибрати варіант, у якому будуть лише жінки, є сенс. Комісія та парламент залишаться в руках Європейської народної партії (останній принаймні протягом перших двох з половиною років повноважень, коли ЄНП може передати президентство іншій партії). Соціалісти отримають Європейську раду, а ліберали керуватимуть Службою зовнішніх дій, дипломатичним підрозділом ЄС.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Фото: mke.ee

Ультраправі партії "Ідентичність і демократія" (ID) і праві "Європейські консерватори та реформісти" (ECR), ймовірно, пройдуть дуже добре на виборах до ЄС, причому очікується, що перші посядуть третє, а другі — п’яте місце, але вони не отримають найвищу посаду в ЄС.

Такий розклад також має сенс особливо тому, що фон дер Ляєн і Метсола, швидше за все, нікуди не дінуться. Ймовірність того, що Фредеріксен замінить Шарля Мішеля на чолі Європейської Ради, також все більше серйозно сприймається дипломатами.

У світлі війни в Україні багато лідерів Східної Європи вважають, що одна з провідних посад в ЄС має бути спрямована в цьому напрямку. Сама Каллас заявила про це минулого року, сказавши, що "ми повинні бути на радарі, щоб отримати найвищі посади".

Як заявив один із чиновників, "просто неможливо уникнути" надання вищої посади Східній Європі. За цим сценарієм на Сході буде лідер (Каллас), на Заході – інший (фон дер Ляєн), на Півночі – Фредеріксен, а на Півдні – Мецола.

"Додайте до цього списку Крістін Лагард на посаді президента Європейського центрального банку (її повноваження триватимуть до 2027 року) та Надію Кальвіньо, яка щойно почала працювати на посаді президента Європейського інвестиційного банку – і жінки обіймуть усі найвпливовіші посади в ЄС", – заявили у виданні.