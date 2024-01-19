Зараз Росія не здатна напасти на НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років, – міністр оборони Німеччини

Пісторіус вважає, що німцям уже треба готуватися до ймовірного нападу, а іншим країнам ЄС – збільшити підтримку України.

Росія ледь не щодня погрожує атакувати країни НАТО, останнім часом ці погрози стосуються країн Балтії. Тож Альянсу треба враховувати, що одного дня Володимир Путін нападе на його країну, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус газеті Tagesspiegel (цитати наведені Die Welt).

Наразі Пісторіус не вважає, що Росія здатна напасти. Однак не виключено, що це може відбутися через роки.

"Наші експерти очікують, що це стане можливим через п’ять-вісім років", – сказав він.

Міністр оборони вважає, що до ймовірного нападу слід бути готовим і вжити заходів обережності. Пісторіус вже обговорював модифікований призов, щодо якого він очікує пропозицій від свого міністерства до квітня. Міністр також готовий відкрити війська для солдатів без німецького паспорта.

"Ми не були б першими збройними силами в Європі, які зробили б це", – сказав Пісторіус. У країні є люди, які проживають у Німеччині в другому чи третьому поколінні, але ще не мають німецького громадянства.

Стосовно Бундесверу міністр оборони підкреслив: "Ми повинні швидко зміцнити нашу обороноздатність, враховуючи терміновість загрозливої ситуації".

Водночас Пісторіус відкинув заклики збільшити військову допомогу Німеччини Україні та вказав на межі підтримки з боку Бундесверу.

"Ми не можемо йти «ва-банк», як вимагають деякі. Інакше ми самі були б беззахисні", – сказав міністр.

Він заявив, що досі Німеччина давала все, що було можливим. Серед усіх країн Євросоюзу військова допомога німців – найдорожча. Міністр наполягає, що тепер інші країни блоку мають посилити допомогу.

"Всім має бути зрозуміло: якщо Путін виграє цю війну і окупує Україну, небезпека для території альянсу, звичайно, також зросте", – попередив політик.