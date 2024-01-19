Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
ГоловнаСвіт

Американський Сенат схвалив законопроєкт про запобігання “шатдауну”

“Шатдаун” в США може статись вже 20 січня.

Американський Сенат схвалив законопроєкт про запобігання “шатдауну”
Фото: betterworldcampaign.org

Американські сенатори 18 січня ухвалили законопроєкт, що має запобігти “шатдауну” - припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Раніше законопроєкт погодили обидві палати Конгресу, а 18 січня його підтримали 77 сенаторів, в той час як проти виступили 18.

Тепер законопроєкт мають прийняти у Палаті представників та підписати президент США Джо Байден.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У законопроєкті передбачені різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм. Зокрема, сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло будуть забезпечені коштами до 1 березня. Решта ж програм, включно з бюджетом Пентагону, до 8 березня.

  • В листопаді 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США. Цей закон покликаний не допустити так званого “шатдауну”, коли призупиняється робота уряду США через відсутність фінансування. Закон надає федеральним агентствам асигнування на 2024 фінансовий рік до 19 січня 2024 року. Для окремих відомств асигнування продовжені до 2 лютого 2024 року. При цьому документ не передбачає допомоги Україні та Ізраїлю. 
  • Напередодні Cенат США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування. Законодавці таким чином відклали партійну боротьбу щодо федеральних витрат до нового року, також залишивши поза увагою екстрену допомогу Україні та Ізраїлю. Розгляд допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом із посиленням кордону мав відбутися після 23 листопада, але ні до чого не призвів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies