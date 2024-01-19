Влада РФ внесла гасло "Слава Україні" до списку заборонених

Міністерство юстиції РФ заборонило публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів (ОУН) та гасла "Слава Україні".
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на російський пропагандистський ресурс ТАРС.
Крім того, Мін'юст Росії вважає забороненою емблему ОУН "у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча", і так звану організаційну емблему - "чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору".
Рішення про заборону символіки та гасла “Слава Україні” російська влада пояснює тим, що ОУН внесли до переліку "нацистських".
Крім ОУН, до списку додали Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію (УПА) та Українську народну самооборону.
Зазначається, що у Росії за "пропаганду або публічне демонстрування" символіки цих організацій загрожує штраф до 2 тис. рублів (близько 855 гривень) або адміністративний арешт до 15 діб.
Якщо ж "правопорушення" вчинять посадовці, їм загрожує штраф до 4 тис. рублів (близько 1710 гривень), а юридичні особи мають сплатити до 50 тис. рублів (понад 21 тис. гривень).
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