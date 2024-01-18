Білий дім заявив, що між Росією і Північною Кореєю безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері

Через це загроза в регіоні від КНДР може радикально змінитись у найближче десятиліття.

Між Росією і Північною Кореєю фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері.

Про це заявив радник Білого дому з ядерних питань при Раді національної безпеки США Пранай Вадді, передає Sky News.

Вадді зазначив, що необхідно звернути пильну увагу не лише на допомогу Росії з боку КНДР, яка має ядерну зброю, а й "те, що може відбуватися і в іншому напрямку".

"Те, що ми спостерігаємо між Росією та Північною Кореєю, - це безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері. І я цілком свідомо говорю «безпрецедентний» — ми ніколи раніше не бачили такого", - сказав Вадді.

Радник зауважив, що характер КНДР як загрози в регіоні "може радикально змінитись у найближче десятиліття внаслідок цієї співпраці".

Вадді сказав, що США продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їх спільне "розширене стримування" було максимально надійним перед загрозою, що розвивається, з боку Північної Кореї.

Що відомо про співпрацю Росії і Північної Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після Корейської війни 1950-1953 років біля західного узбережжя силами, які очолювали США.Останніми місяцями північнокорейський лідер звернувся до Росії з проханням надання Пхеньяну фінансування, товарів та технологій в обмін на боєприпаси та ракети для війни проти України.Невдовзі після візиту Кіма до Росії США і Південна Корея заявили, що КНДР почала постачання в Росію понад мільйона артилерійських снарядів і низку своїх новітніх балістичних ракет, які потрапили на поле бою в Україні.Нещодавно Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.Державний департамент США запровадив санкції проти однієї фізичної особи та трьох організацій, причетних до передачі балістичних ракет. Днями відбулася зустріч російського диктатора Путіна і міністерки закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей. Ця поїздка може сприяти візиту Путіна до Пхеньяна і посилити постачання зброї Кремлю для війни в Україні.