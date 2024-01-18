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Росіяни на окупованих територіях України планують вичисляти партизанів по IP-адресах

Таким чином російські спецслужби матимуть можливість відслідковувати діяльність людини в мережі.

Росіяни на окупованих територіях України планують вичисляти партизанів по IP-адресах
Фото: EPA/UPG

На окупованих територіях і РФ росіяни планують вичисляти підпілля по IP. Окупанти вже контролюють телефони за GSM сигналом.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"На окупованих територіях і на росії планують незгодних "вичисляти по IP". На додачу до контролю телефонів за GSM сигналом, окупанти вирішили піти далі й прийняти новий закон, аби офіційно отримувати мережеві адреси користувачів та їх особисті дані від інтернет-провайдерів", — вказує Федоров.

За допомогою IP у спецслужб з'явиться можливість чітко відслідковувати діяльність людини в мережі, отримувати доступ до її розташування. 

"Офіційна версія роскомнадзора: таким чином хочуть зменшити ймовірність хакерських атак на сервери ерефії. Насправді – вкотре обмежити свободу дій в російському (й так вже обмеженому) інтернеті й ще більше слідкувати за людьми", — додає мер Мелітополя.

Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях сходу України, щоб протидіяти партизанському руху.

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