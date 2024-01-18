ДБР оголосило в розшук сина скандального бізнесмена Романа Гринкевича

ДБР оголосило в розшук "близького родича львівського бізнесмена", якого підозрюють в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації.
Мова, ймовірно, йде про сина Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича.
Про це у ефірі телемарафону поінформувала речниця ДБР Тетяна Сапьян, відповідаючи на питання, чи може вона прокоментувати, де Роман Гринкевич.
ДБР напередодні викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Спільники завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. П'ятьом членам угруповання вже повідомили про підозру, втім один з них досі переховується.
Речниця повідомила, що близького родича львівського бізнесмена оголосили в розшук.
"Якщо вам відомо про його місце перебування, повідомляйте правоохоронним органам", – вказала Тетяна Сапьян.
Відомо, що кордон він офіційно не перетинав.
Справи Гринкевича
- 29 грудня 2023 працівники ДБР затримали бізнесмена, який пропонував хабар у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
- Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
- Згодом ДБР повідомило, що майно підозрюваного арештували.
- Є й інший епізод. Фірми Гринкевича мали поставити Міністерству оборони України одяг для війська. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.
- Правоохоронці виявили повне невиконання шістьох контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців.
- Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Станом на 11 січня Гринкевич не мав статусу підозрюваного за епізодом про постачання.
- Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів" на LB.