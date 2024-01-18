ДБР оголосило в розшук сина скандального бізнесмена Романа Гринкевича

Його підозрюють в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації.

ДБР оголосило в розшук "близького родича львівського бізнесмена", якого підозрюють в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації.

Мова, ймовірно, йде про сина Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича.

Про це у ефірі телемарафону поінформувала речниця ДБР Тетяна Сапьян, відповідаючи на питання, чи може вона прокоментувати, де Роман Гринкевич.

ДБР напередодні викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Спільники завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. П'ятьом членам угруповання вже повідомили про підозру, втім один з них досі переховується.

Речниця повідомила, що близького родича львівського бізнесмена оголосили в розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування, повідомляйте правоохоронним органам", – вказала Тетяна Сапьян.

Відомо, що кордон він офіційно не перетинав.

Справи Гринкевича