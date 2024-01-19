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В Україні судитимуть голову парламенту Чечні, який відправляв "кадирівців" на війну в Україну, - СБУ

Даудов неодноразово приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя, зустрічався з ватажками бойовиків і закликав їх воювати проти Сил оборони.

В Україні судитимуть голову парламенту Чечні, який відправляв "кадирівців" на війну в Україну, - СБУ
Голова парламенту Чечні Магомед Даудов

Служба безпеки завершила розслідування щодо голови парламенту Чечні Магомеда Даудова, який відправляв загони "кадирівців" на війну в Україну. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Слідство встановило, що з травня 2022 по жовтень 2023 року Даудов виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.

За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі створили 78-й моторизований полк спецпризначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат».

Згодом ці підрозділи включили до складу окупаційних угруповань Росії і перекинули до тимчасово загарбаних районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Там "кадирівці" беруть участь у репресіях проти населення, під час яких викрадають людей, котрі чинять спротив.

Крім того, упродовж липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Він зустрічався з ватажками бойовиків і закликав їх воювати проти Сил оборони. Крім того, розміщував на своєму телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, СБУ повідомила, що тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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