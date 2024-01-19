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За командою Bihus.info стежили близько 30 людей

Невідомі люди орендували ті ж самі номери, в яких був запланований корпоратив редакції. Після свята вони знову орендували ті самі номери – можливо, щоб зняти камери. 

За командою Bihus.info стежили близько 30 людей
Фото: Скріншот з відео

Журналісти Bihus.info з'ясували, що за їхньою командою стежили близько 30 людей. 

Співробітники заміського комплексу, де частина редакції святкувала корпоратив і де за ними стежили в номерах, розповіли, що за тиждень до заходу якийсь чоловік забронював саме ті номери, в яких пізніше мали відпочивати журналісти і інші співробітники. Про це йдеться у повідомленні Bihus.info у Telegram.

Бронювання було на 26 грудня – за день до запланового корпоративу. 

"26 грудня персонал комплексу спостерігав найдивніший корпоратив: 30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах нашої команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію", – сказали журналісти.

За їхніми словами, цих "сигналізацій" вже не було 18 січня, коли журналісти приїхали до цього комплексу. 

"Коли ми заїхали – більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, в комплекс подзвонив дивний чоловік, який ЗНОВУ забронював УСІ ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхало всього декілька людей, що взяли ключі від УСІХ номерів. Ймовірно, щоб забрати камери", – припустили в редакції Бігуса. 

  • 16 грудня сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців. Станом на сьогодні сайт уже видалив новину і відео. На ролику були уривки телефонних розмов операторів і сммниці (не журналістів) про наркотики та відео вживання ними ймовірно наркотичних речовин. 
  • Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що депутати звернуться до СБУ для з'ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.info. 
  • Окрім кампанії проти редакції Бігуса, невідомі влаштували провокацію проти розслідувача Юрія Ніколова. Ще раніше напали на журналіста Михайло Ткача і намагалися дискредитувати низку інших медіа.
  • СБУ вилучила камери з заміського комплексу, де слідкували за працівниками Bihus.info.
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