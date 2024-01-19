За командою Bihus.info стежили близько 30 людей

Невідомі люди орендували ті ж самі номери, в яких був запланований корпоратив редакції. Після свята вони знову орендували ті самі номери – можливо, щоб зняти камери.

Журналісти Bihus.info з'ясували, що за їхньою командою стежили близько 30 людей.

Співробітники заміського комплексу, де частина редакції святкувала корпоратив і де за ними стежили в номерах, розповіли, що за тиждень до заходу якийсь чоловік забронював саме ті номери, в яких пізніше мали відпочивати журналісти і інші співробітники. Про це йдеться у повідомленні Bihus.info у Telegram.

Бронювання було на 26 грудня – за день до запланового корпоративу.

"26 грудня персонал комплексу спостерігав найдивніший корпоратив: 30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах нашої команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах щось схоже на пожежну сигналізацію", – сказали журналісти.

За їхніми словами, цих "сигналізацій" вже не було 18 січня, коли журналісти приїхали до цього комплексу.

"Коли ми заїхали – більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, в комплекс подзвонив дивний чоловік, який ЗНОВУ забронював УСІ ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхало всього декілька людей, що взяли ключі від УСІХ номерів. Ймовірно, щоб забрати камери", – припустили в редакції Бігуса.