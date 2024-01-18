Комітет з питань інформполітики звернеться до правоохоронців через прослуховування журналістів Bihus.info і погрози Ніколову

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до СБУ, Офісу генерального прокурора, МВС і Нацполіції щодо перевірки законності підстав прослуховування телефонних розмов працівників Bihus.Info та проведення відеозйомки в номері готелю.

Окреме звернення до Офісу генерального прокурора направлять з проханням надати інформацію, чи було відкрито кримінальне провадження щодо складу злочину стосовно погроз невідомими особами журналісту-розслідувачу Юрію Ніколову. Про це член комітету Євгенія Кравчук написала в Facebook.

"Також хочу нагадати, що у законі «Про медіа» ми прописали можливість добровільної реєстрації онлайн медіа, в тому числі журналістам, які працюють на таких платформах, як YouTube. Реєстрація як медіа дає захист колективу безвідносно до наявності посвідчення члена Спілки журналістів", – написала вона.