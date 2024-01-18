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Комітет з питань інформполітики звернеться до правоохоронців через прослуховування журналістів Bihus.info і погрози Ніколову

Депутати попросять перевірити законність підстав прослуховування та відеозйомки. 

Комітет з питань інформполітики звернеться до правоохоронців через прослуховування журналістів Bihus.info і погрози Ніколову
Обшук СБУ у комплексі, де приховано знімали команду Bihus.Info
Фото: Bihus.Info

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до СБУ, Офісу генерального прокурора, МВС і Нацполіції щодо перевірки законності підстав прослуховування телефонних розмов працівників Bihus.Info та проведення відеозйомки в номері готелю.

Окреме звернення до Офісу генерального прокурора направлять з проханням надати інформацію, чи було відкрито кримінальне провадження щодо складу злочину стосовно погроз невідомими особами журналісту-розслідувачу Юрію Ніколову. Про це член комітету Євгенія Кравчук написала в Facebook

"Також хочу нагадати, що у законі «Про медіа» ми прописали можливість добровільної реєстрації онлайн медіа, в тому числі журналістам, які працюють на таких платформах, як YouTube. Реєстрація як медіа дає захист колективу безвідносно до наявності посвідчення члена Спілки журналістів", – написала вона. 

  • Днями сайт-сміттєвик опублікував уривки з прослуховування телефонів співробітників редакції Bihus.info, а також відео з камер спостереження, встановлених всередині готельного номеру. Денис Бігус повідомив, що, судячи з опублікованого, хтось слухав його колег протягом місяців. Хто стоїть за прослуховуванням – невідомо. 
  • Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що депутати звернуться до СБУ для з'ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.info. 
  • Окрім кампанії проти редакції Бігуса, невідомі влаштували провокацію проти розслідувача Юрія Ніколова. Ще раніше напали на журналіста Михайло Ткача і намагалися дискредитувати низку інших медіа.
  • СБУ вилучила камери з заміського комплексу, де слідкували за працівниками Bihus.info.
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