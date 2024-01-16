Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Дудою

Дуда запевнив Зеленського, що політика Польщі щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Дудою.

Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.

“Ми говорили про поточну ситуацію – на фронті та соціально”, - заявив Дуда.

Як додав Дуда, він запевнив Зеленського, що політика Польщі щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки.

Також Дуда повідомив, що за кілька днів у Києві можуть розпочатись переговори української сторони із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

“Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити”, - підкреслив Дуда.