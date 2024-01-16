Відновився рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, - ДПСУ

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомила Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні біля пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі”, - йдеться у повідомленні.

ДПСУ просить водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.