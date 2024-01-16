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Відновився рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, - ДПСУ

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Відновився рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, - ДПСУ
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Як повідомила Прикордонної варти Республіки Польща, о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні біля пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі”, - йдеться у повідомленні.

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ДПСУ просить водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

  • Польські перевізники завершили блокувати кордон перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".

  • 16 січня стало відомо, що польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня. Міністерство інфраструктури Польщі підписало відповідну угоду з перевізниками.

  • 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика". 

  • Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.
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