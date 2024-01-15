У 2023 році Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків

Це на 72% більше за аналогічний період 2022 року.

За підсумками 2023 року Kernel увійшов до найбільших платників податків України. Компанія сплатила 4,3 млрд грн, що на 72% більше за аналогічний період 2022 року.

У цю суму входить податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування співробітників та інші види зборів.

У перерахунку на багатотисячний колектив — це 430 тисяч гривень сплачених податків на кожного працівника компанії. Це втричі більше за показник ВВП на душу населення в Україні, який 2022 року склав 126 тис. грн.

Нагадаємо, що у липні 2023 року після припинення дії Зернової ініціативи портова та аграрна інфраструктура компанії зазнала потужних атак з боку рф, попередня оцінка збитків від яких складає близько 32 млн долл.