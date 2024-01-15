Третя газова платіжка: за що заплатимо?

Уже незабаром споживачі отримають квитанції за перевірку й ремонт газових труб у будинках . Нічого нового в такому тарифі немає, до 2020-го українці його сплачували. Просто під час реформи цей платіж «загубили», і три роки внутрішньобудинкові мережі були фактично нічиїми. А в разі надзвичайної ситуації винних годі й шукати.

Фото: ua-energy.org

У чому суть нового тарифу?

Під ялинку уряд підготував споживачам тарифні новації. Запровадив ще одну, уже третю, газову платіжку. На додачу до окремих квитанцій за вартість блакитного палива та його доставку. І вже 2024 року українці платитимуть ще й за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Простіше кажучи: гроші доведеться викласти за перевірку й ремонт труб.

«Власникам квартир планують нараховувати абонентську плату за утримання в належному стані газових мереж виключно спільної власності. Тобто газові труби, які починаються від запірного пристрою на вході в будинок і до точки приєднання квартир. Чому громадяни повинні за це платити? Багатьох дивує нелогічність чи навіть несправедливість нового платежу. Дехто обурюється, що його придумали саме зараз. Проте плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж законодавством передбачена досить давно», — пояснила експертка консультаційного центру «Газправда» Катерина Плотнікова.

Це вже було

Плата за обслуговування труб у багатоповерхівках не новація. Таку квитанцію українські споживачі вже оплачували до 2020 року, допоки держава не взялася будувати ринок газу. Виконуючи умову вступу до Європейського Союзу, урядовці розділили на окремі платіжки вартість палива та його транспортування. А про оплату перевірки труб просто забули. Держава самоусунулася, споживачі здебільшого не звертали увагу на таку прогалину. Облгази, які мали б перевіряти труби, особливої активності теж не виявляли.

«Повернення цього платежу — це дуже добре. Це безпека в багатоквартирному будинку. Раніше ці кошти були в тарифі, а коли відбулося реформування — я назвала б його недореформуванням, — то про цей платіж забули. А чому забули? Бо облгази, хто б не був їхнім власником, хочуть, щоб кошти за оплату збирали ОСББ чи керівні компанії та разово перераховували — одним платежем. От через це й була ця п'ятирічна боротьба», — розповіла координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА» Тетяна Бойко.

Фото: facebook/Tanya Boyko Тетяна Бойко

Труби роками були нічиїми

Таке багаторічне зволікання мало наслідки і для самих мешканців багатоповерхівок. Як-от у Києві, коли на початку осені 15 тисяч споживачів сімдесяти будинків залишилися без газу. Паливо їм перекрили, бо компанія «Київгаз» мала претензії до будинкових мереж. Мовляв, мешканці не забезпечили технічного обслуговування труб і через це виникали аварійні ситуації.

«Газові служби до цього виїжджали, лише аби ліквідувати якусь аварію чи якийсь витік газу. І по Києву, і загалом по Україні було дуже багато зловживань з боку облгазів — відключення будинків, змушення укладати договори на технічне обслуговування. Цих документів тоді не існувало, а вони мали бути типовими. І дуже різні ціни були. Наприклад, в Одесі було від 20 тисяч для 9-поверхового будинку. А от у Полтаві вже для такого будинку плата 5 тисяч на рік. Зрозуміло, що облгази як монополія намагалися заробляти гроші. Це з одного боку. А з іншого, вони так якось себе захищали», — пояснив віцепрезидент Всеукраїнської ради голів ОСББ Роман Гученко.

Не обходилося і без трагічних наслідків. Внутрішньобудинкові мережі подекуди залишалися без адекватного обслуговування, і це спричиняло вибухи газу в багатоповерхівках. Скажімо, як це сталося в Києві в червні 2020 року — вибухом зруйнувало кілька квартир, п'ятеро людей загинули. Під слідством опинилися працівники Київгазу.

Фото: Макс Требухов Наслідки вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках у Києві

Рік по тому через вибух газу в Новій Одесі на Миколаївщині загинули троє мешканців, будинок зазнав серйозної руйнації. Розслідування причин тривало кілька місяців. Зрештою експертна комісія визнала: у будинку виникла небезпечна концентрація газоповітряної суміші. А накопичилася вона, бо вчасно не перевіряли стану будинкових мереж. Ще одна причина трагедії — ніхто не обстежував і не чистив димоходів і системи вентиляції.

«Два вибухи в Києві, у Кропивницькому, Новій Каховці, на Київщині. Усе це вибухи газу. Пов'язані першочергово з тим, що не обслуговували газових мереж. Газ протікав, ставалися вибухи, на жаль, гинули люди. Тепер будуть зміни. Але в законодавстві є моменти, на які я хотів би звернути увагу. Наприклад, щоб обрати компанію, яка обслуговуватиме мережі, потрібно провести загальні збори, де й визначити. Це велика проблема, адже в нас мільйони біженців. Як провести в таких умовах загальні збори? Людей немає фізично. Навіть до війни їх провести — це був ще той квест», — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Фото: СтопКор

Хто тепер перевірятиме труби?

Законодавство пропонує споживачам два варіанти. Перший — перевіряти мережі в будинках можуть облгази. Більшість облгазів уже перейшли в підпорядкування державного Нафтогазу. Отже, укладати договори споживачі можуть з національним оператором «Газові мережі України».

Другий варіант — це інші компанії, які мають спеціальні ліцензії на обслуговування газових труб і обладнання. Типовий договір енергетичний регулятор (НКРЕКП) уже оприлюднив.

На цьому етапі держава, по суті, переклала відповідальність за мережі на самих мешканців. Зараз їхнє головне завдання — організуватися і звернутися до управителя свого будинку, скажімо, до ОСББ. Далі мають обрати уповноважену особу. І вже вона буде на постійному контакті з компанією, яка і повинна перевіряти мережі.

Якщо мешканці будинку довірили свої газові труби приватній компанії, уклали з нею договір, то зобов'язані попередити про це державну компанію «Газмережі» (колишні облгази). А якщо взагалі не проведуть зборів і не оберуть жодної компанії, то автоматично потраплять до обслуговування національного оператора.

Фото: lubnygaz.com.ua

Законодавство дає чіткий перелік обов'язків компаній, які обслуговують мережі в будинках. Їхні спеціалісти повинні планово обстежувати щільність газової системи багатоповерхівки. А ще пересвідчуватися в герметичності обладнання й усувати витоки газу. Після перевірок фахівці мусять скласти спеціальний акт. У документі — вказати перелік порушень, а головне — компанія має запропонувати шляхи вирішення проблем.

Слід пам'ятати: відповідальність облгазів — це мережі від входу в будинок і до дверей квартири. На інших ділянках, у помешканні користувача, вони можуть працювати, але за окремими договорами й за оплату. Те саме з повіркою чи заміною лічильників, чищенням вентиляційних каналів.

Як часто перевірятимуть труби й обладнання? Усе залежить від терміну їхньої експлуатації, пояснила пресслужба національного оператора «Газмережі». Планово — що три роки, якщо мережам понад 25 років. Якщо ж труби й обладнання новіші, то ревізія буде що п'ять років.

Графік перевірок індивідуальний для кожного будинку, його мають оприлюднити завчасно. Однак виникла певна проблема.

«У процедурах і законах усе прописано зрозуміло й чітко. Але допущена одна помилка. Висоток дуже багато, облгази не обслужать усі будинки відразу, одним махом. Їм надали можливість у декілька етапів самостійно визначити найстаріші чи аварійні будинки. Щоб у цьому році таку-то кількість перевірити, а наступного — таку. Вони мали зробити графік, його мав затвердити Держенергонагляд. Але йому таких функцій не надали. Тобто вийшов глухий кут», — розповів віцепрезидент Всеукраїнської ради голів ОСББ Роман Гученко.

Фото: Сумська ОВА Роман Гученко

Скільки заплатимо?

Із розрахунками тарифу складна математика. Законодавство доволі докладно прописує формулу. Вона враховує багато технічних аспектів.

Національний оператор «Газмережі» вже почав публікувати тарифи на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Індивідуальні для кожної висотки. Суми поки що варіюються від 100 до 1000 грн на рік за квартиру. Є декілька тенденцій: що більше осель у будинку, то меншою може бути оплата.

А от варіантів цієї оплати два. Або кожна квартира платить окремо за себе. Або ж управитель будинку, наприклад ОСББ, розраховується перед компанією єдиним платежем за всіх.

«Стан системи газопостачання всередині будинку будуть контролювати професіонали. Мережі перевірятимуть на можливі витоки газу, а несправності усуватимуть. Вартість профілактичних робіт буде значно меншою, ніж ремонтних, коли трапилася біда і проблему треба вирішувати терміново», — заявила пресслужба національного оператора «Газорозподільні мережі України».

А що з приватними будинками?

Мешканцям садиб додаткових платежів за газ поки що не нараховуватимуть. За мережі в приватних будинках відповідають самі споживачі. І облгази не зобов'язані проводити ремонти чи перевірки власним коштом — так каже закон. Тобто споживач повинен укласти окремий договір з компанією та оплатити її послуги. Однак тут виринає ще одна прогалина в законодавстві. Держава так і не розробила єдиного зразка такого договору. А проте, якщо власник садиби не потурбується і не підпише хоча б якогось документа, то постачальник газу має цілковите право перекрити постачання палива. Саме цю процедуру законодавців прописали детально. Утім і вона не працює. Бо залишається ще одна плутанина: а де ж починається зона відповідальності споживача? Скажімо, з місця, де труба заходить у двір, чи після вентиля на будинку? Відповіді закон поки що не дає.